الأهلي يعترض علي اتحاد الكرة بسبب البطولات المستحدثة

علق الإعلامي أحمد حسن علي بيان النادي الأهلي المرسل لاتحاد الكرة وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"عاجل | الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثة".

لا تزال صفقات النادي الأهلي تسيطر على مجريات الحديث بين جماهير الأحمر، خاصة المهاجم المنتظر؛ في ظل رحيل محمد شريف وشادي حسين، ليظل محمود كهربا وصلاح محسن، والأخير لا ترضى عنه جماهير الأهلي بشكل تام، حيث ترغب الجماهير في قناص سوبر، وهو ما يبحث عنه مارسيل كولر المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء.

استطاع مسؤولي النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب بشكتاش التركي، بشأن انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليكون هو مهاجم المارد الأحمر الجديد في الموسم المقبل.

جاء اتفاق الأهلي على المهاجم السوبر بناءً على توصيات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي ما زال مصرًا على أن يتم التوقيع مع لاعب أجنبي متميز في مركز قلب الهجوم

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، عن تمكن المسؤولين بالفعل من الحصول على توقيع اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا، ليكون هو مهاجم القلعة الحمراء الجديد، وذلك بعد أيام من فشل صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوسفالدو سوزا.

وبحسب التقارير، فإن الأهلي قد تمكن من إقناع اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق مقابل حصوله على راتب سنوي يصل لنحو مليون دولار، بجانب بعض الحوافز والإضافات الأخرى، ليكون بذلك هو اللاعب الأعلى أجرا في النادي، بجانب كلًا من حارس المرمى محمد الشناوي والجنوب أفريقي بيرسي تاو.