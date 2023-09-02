أحمد حسن يكشف برنامج أوسوريو لتدريب لاعبي الزمالك.. تفاصيل

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا بشأن برنامج الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريب لاعبي الفريق وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب احمد حسن : أوسوريو يقرر التدريب على فترتين بداية من الغد لتكثيف الجانب البدني للاعبين.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.