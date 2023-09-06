بعد رفض الأندية.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن منتخب المحليين

قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلغاء فكرة تكوين منتخب مصر للمحليين التي تم طرحها خلال اجتماع مجلس الادارة قبل انتهاء فعاليات الدوري المحلي الموسم المنقضي .



جاء قرار اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالغاء فكرة تكوين منتخب المحليين نظرا لارتباطات الأندية العديدة خلال الموسم الجديد على المستوي المحلي والقاري.



كما شهدت فكرة تكوين منتخب مصر للمحليين معارضة قوية من جانب كبار أندية الدوري المصري يأتي في مقدمتها النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر ضد قرار اتحاد الكرة بتكوين منتخب المحليين .



وتعلل مسؤلى كبار أندية الدوري الممتاز أمام قرار اتحاد الكرة بارتباطات فرقها في الدوري المحلي ودوري أبطال افريقيا الي جانب دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.



كما شكل مشاركة منتخب مصر الأول في بطولة أمم إفريقيا 2024 عقبة كبيرة امام تكوين منتخب المحليين .

انقسام في اتحاد الكرة

وسادت حالة من الانقسام داخل اتحاد الكرة حول تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية.

وأخفق اتحاد الكرة في حسم ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمختلف المنتخبات الوطنية بشتي مسمياتها خلال الاجتماع الأخير الذى انعقد في منطقة الإسكندرية موخرا.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بين حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب اختيار مدرب منتخب مصر مواليد 2007.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن محمد بركات يكثف من ضغوطه من أجل تعيين سيد معوض مدربا لمنتخب مصر مواليد 2007.

وتابع: الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب ثنائي مجلس ادارة اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد أبو الوفا بداعي عدم سابق تولي سيد معوض مهام الرجل الأول بعد اعتزاله فى النادي الأهلي.

أضاف: حازم إمام عضو اتحاد الكرة يرغب في تعيين محمد شوقي مديرا فنيا مستندا إلي خبراته السابقة فى المنتخب الأولمبي رفقة شوقي غريب المدير الفني السابق .

وشدد على أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة قرر تأجيل حسم اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 عقب الأزمة التي نشبت بين حازم إمام ومحمد بركات.

ومن المقرر أن يختار مجلس إدارة اتحاد الكرة أجهزة منتخبات مواليد 2005 و2007 و2009، وذلك من بين قائمة المدربين المرشحين للعمل في أجهزة تلك المنتخبات.

