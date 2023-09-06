عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رفض الأندية.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن منتخب المحليين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إلغاء فكرة تكوين منتخب مصر للمحليين التي تم طرحها خلال اجتماع مجلس الادارة قبل انتهاء فعاليات الدوري المحلي الموسم المنقضي .
 

جاء قرار اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بالغاء فكرة تكوين منتخب المحليين نظرا لارتباطات الأندية العديدة خلال الموسم الجديد على المستوي المحلي والقاري.


كما شهدت فكرة تكوين منتخب مصر للمحليين معارضة قوية من جانب كبار أندية الدوري المصري يأتي في مقدمتها النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر ضد قرار اتحاد الكرة بتكوين منتخب المحليين . 
 

وتعلل مسؤلى كبار أندية الدوري الممتاز أمام قرار اتحاد الكرة بارتباطات فرقها في الدوري المحلي ودوري أبطال افريقيا الي جانب دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.
 

كما شكل مشاركة منتخب مصر الأول في بطولة أمم إفريقيا 2024 عقبة كبيرة امام تكوين منتخب المحليين .

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

انقسام في اتحاد الكرة 

وسادت حالة من الانقسام داخل اتحاد الكرة حول تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية.

وأخفق اتحاد الكرة في حسم ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمختلف المنتخبات الوطنية بشتي مسمياتها خلال الاجتماع الأخير الذى انعقد في منطقة الإسكندرية موخرا.

وشهدت الساعات الماضية أزمة بين حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب اختيار مدرب منتخب مصر مواليد 2007.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن محمد بركات يكثف من ضغوطه من أجل تعيين سيد معوض مدربا لمنتخب مصر مواليد 2007.

وتابع: الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب ثنائي مجلس ادارة اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد أبو الوفا بداعي عدم سابق تولي سيد معوض مهام الرجل الأول بعد اعتزاله فى النادي الأهلي.

أضاف: حازم إمام عضو اتحاد الكرة يرغب في تعيين محمد شوقي مديرا فنيا مستندا إلي خبراته السابقة فى المنتخب الأولمبي رفقة شوقي غريب المدير الفني السابق .

وشدد على أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة قرر تأجيل حسم اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 عقب الأزمة التي نشبت بين حازم إمام ومحمد بركات.

ومن المقرر أن يختار مجلس إدارة اتحاد الكرة أجهزة منتخبات مواليد 2005 و2007 و2009، وذلك من بين قائمة المدربين المرشحين للعمل في أجهزة تلك المنتخبات.
 

اتحاد الكرة جمال علام منتخب المحليين الأهلى الدوري الممتاز دوري السوبر الإفريقي بطولة أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يكشف أسباب فشل صندوق دعم المنتخبات الوطنية.. ويتهم اتحاد الكرة بالتقصير

اتحاد الكرة تخلى عني.. حسن شحاتة: حزين لرغبة البعض في حذف تاريخي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023| فيديو

شاهد ما كشفته كاميرات الأقمار الصناعية عن المطارات الروسية السرية

لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

طقس شديد السخونة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وسط مواجهات عنيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

8 علامات تظهر على القدم.. تعرف على أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول

طريقة تحضير شوربة الكرنب دايت

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ