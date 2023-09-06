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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

صدى البلد

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل، حول مصير إمام عاشور من المشاركة مع النادي الأهلي في المباريات الودية بمعسكر النمسا، في ظل اقتناع من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق بقدراته.


وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه “ملعب أون تايم” عبر قناة “أون تايم سبورتس”: كولر عمل مفاجأة عكس كل التوقعات، وأشرك إمام عاشور ورضا سليم وصلاح محسن، وقلنا ليكم من زمان، إن إمام عاشور هيعود قبل انطلاق الموسم، وهو ما حدث بالفعل، وشارك بشكل طبيعي.

وأضاف: كهربا خرج بعد الهدف الذي سجله، وكان متألقا في هذه المباراة، والناس مبسوطة من الأداء، وظهور رضا سليم في اللقاء كان شيئا جميلا جدا، هناك حالة من الرضا على المعسكر بشكل واضح وجيد، والأهلي استفاد، ونتمنى أن يكون بيراميدز والزمالك هما كمان استفادوا من معسكراتهم".

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن مهاجم سوبر؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن الفريق في أمس حاجة للمهاجم؛ بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الفريق مع بداية الموسم الجديد.

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