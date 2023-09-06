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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

راجع تصرفاتك|حسام حسن يُوجّه 3 نصائح ذهبية لإمام عاشور للنجاح في الأهلي

صدى البلد

وجه حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، بعض النصائح إلى إمام عاشور بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “إمام عاشور، لاعب مهم جدًا، ومن اللعيبة اللي هيكون لها دور كبير في الكرة المصرية، ولكنه محتاج مع تلك الامكانيات الفنية، يراجع تصرفاته ولازم يقوم نفسه ويكون تركيزه في الكرة أعلى ويبعد عن أي أمور خارج الملعب، التي من الممكن أن تؤثر على تركيزه”.

وأضاف: “إمام عاشور يجب أن يكون محترفًا في طريقة تعامله مع زملائه في الملعب ومع الحكام ولاعبي الفريق المنافس، إمام عاشور، جاء من ناد كبير وانتقل لناد كبير، لذلك تصرفاته محسوبة عليه”.

صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وتابع: “إمام عاشور، لاعب مهم وهيفرق كتير مع الأهلي، وان شاء الله نادي الزمالك ربنا يعوضه خير بلاعبين تانيين”.

وواصل: “رقم 22 مهم بالنسبة لجماهير الأهلي، وارتداء إمام عاشور، لهذا الرقم له تقدير كبير وتضع عليه مسئولية خاصة”.

واختتم: “إمام عاشور لازم يعرف إن اللي جاي مهم في مستقبله، وأتمنى من جماهير الأهلي أن تصبر عليه وتسانده”.

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