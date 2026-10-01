منتخب مصر 2011 ضمن أفضل المشاركين في مونديال المواهب بأذربيجان

حجز منتخبنا الوطنى مواليد 2011، مقعده ضمن أوائل المجموعات المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 15 عامًا المقامة حاليًا في أذربيجان ضمن مشروع "فيفا" لتنمية المواهب، بعد تحقيق الفوز الخامس له في البطولة محققًا العلامة الكاملة حتى الآن.

وفاز منتخب مصر تحت 15 عامًا، على نظيره العراقي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، ليحتل المرتبة الأولى بين منتخبات مجموعته، ويلعب في المرحلة المقبلة مع أوائل المجموعات الأخرى.

وحضر السفير حسام الدين رضا ، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أذربيجان، المباراة بصحبة وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر.

وكان منتخب 2011 قد حقق الفوز من قبل في 4 مواجهات على حساب كل من ترينداد وتوباجو بنتيجة 4-1 في المباراة التى أقيمت صباح اليوم و على سانت كيتنز أند نيفز بهدف وحيد في المباراة التى أقيمت مساء أمس، بعد الفوز صباحًا على منتخب كايمان آيلاندز بنتيجة 9-0، ومن قبلها الفوز في المباراة الأولى على منتخب ماكاو بثمانية أهداف نظيفة صباح السبت.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع، ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني لفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.