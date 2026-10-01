قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الكرة الذهبية 2026.. بيلينجهام في المركز الـ11 وحكيمي الـ13
Ballon d'Or 2026.. مشاهدة بث مباشر حفل الكرة الذهبية مجانًا الآن وأسماء المرشحين
حفل الكرة الذهبية.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026
برلمانية: استدامة مشروعات المياه تبدأ من إدارة ذكية للموارد.. والتصنيع المحلي يحمي حق الأجيال القادمة
بيراميدز يحصد جوائز حفل The Best.. هاني سعيد والشيبي وزيكو الأفضل
هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل
نادين خان: والدي محمد خان كان بيقدم الستات في أفلامه كشخصيات قوية ومؤثرة
أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب
العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة
الأمم المتحدة: الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عالميا
عاطف سالم: نتنياهو يستند لدعم حلفائه الدينيين وترامب في مواجهة المنافسة الانتخابية
وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر 2011 ضمن أفضل المشاركين في مونديال المواهب بأذربيجان

منتخب مصر
منتخب مصر

حجز  منتخبنا الوطنى مواليد 2011، مقعده ضمن أوائل المجموعات المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 15 عامًا المقامة حاليًا في أذربيجان ضمن مشروع "فيفا" لتنمية المواهب، بعد تحقيق الفوز الخامس له في البطولة محققًا العلامة الكاملة حتى الآن.

وفاز منتخب مصر تحت 15 عامًا، على نظيره العراقي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، ليحتل المرتبة الأولى بين منتخبات مجموعته، ويلعب في المرحلة المقبلة مع أوائل المجموعات الأخرى.

وحضر  السفير حسام الدين رضا ، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أذربيجان، المباراة بصحبة وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر.

وكان منتخب 2011  قد حقق الفوز من قبل في 4 مواجهات على حساب كل من ترينداد وتوباجو بنتيجة 4-1 في المباراة التى أقيمت صباح اليوم و على سانت كيتنز أند نيفز بهدف وحيد في المباراة التى أقيمت مساء أمس،  بعد الفوز صباحًا على منتخب كايمان آيلاندز بنتيجة 9-0، ومن قبلها الفوز في المباراة الأولى على منتخب ماكاو بثمانية أهداف نظيفة صباح السبت.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع، ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني لفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.

منتخبنا الوطنى كأس العالم تحت 15 عامًا أذربيجان العراق إخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

ترشيحاتنا

العداد الكودي

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. تيسيرات كبرى لأصحاب العدادات الكودية لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد