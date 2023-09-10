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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

كهربا
كهربا

 كشف مصدر قانوني في اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غرامة محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

كانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا في وقت سابق، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا نحو 2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب هروبه من القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا" الشهر الماضي منح اللاعب مهلة لمدة شهرين لدفع الغرامة قبل أن يتم إيقافه.

قال المصدر ذاته : لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واضحة في أزمة غرامة كهربا والتى من الممكن ان يتم اطالة أمدها من خلال خطوتين. 

تابع: الخطوة الأولي تتضمن طلب محمود عبد المنعم كهربا حيثيات قرار الفيفا الأخير عشرة أيام في الفترة القانونية يتم تجميد قرار إيقافه المقرر تنفيذه في أكتوبر المقبل لمدة شهرين.

وأضاف:  الخطوة الثانية إذا ما استأنف كهربا على الحكم عقب طلب الحيثيات، سيلعب حتى نهاية الموسم الجديد وان يتم حسم الأزمة إلا بنهاية الموسم الجديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. 

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محامي كهربا يفجر مفاجأة

 

كشفت تقارير إعلامية عن تطور جديد في أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الصادر قرار بحقها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح نادي الزمالك.

وذكرت التقارير الإعلامية  أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا طلب حيثيات حكم سداد غرامة نادي الزمالك من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي مهلة 60 يومًا لتسديد غرامة نادي الزمالك.

أفادت التقارير الإعلامية أن طلب الحيثيات من جانب محامي محمود عبد المنعم كهربا سوف يتسبب في إيقاف المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحين استلام الحيثيات  في أزم غرامة الزمالك.

أشارت التقارير الإعلامية ان طلب الحيثيات لسداد محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي غرامة نادي الزمالك سوف يمد المهلة وفترة السداد أيضا.

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