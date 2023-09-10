إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

أنهي النادي الأهلي، اتفاقه مع الفرنسي أنتوني موديست على التوقيع لمدة موسمين مقابل مليون و750 ألف دولار، على أن يتم تجديد العقد في الموسم الثاني بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم الأول ومشاهدة اللاعب على الطبيعة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يصل انتوني موديست خلال الساعات القادمة إلى القاهرة من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والتوقيع رسمياً وقد يتم قيده في قائمة مباراة السوبر الإفريقي لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري

ويرافق انتوني موديست، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

والمهاجم انتوني موديست على مدار مسيرته في الملاعب الفرنسية ونظيرتها الألمانية، مر بمراحل صعبة كادت تنهي مسيرته التدريبية.

قضايا في الصين لانتوني موديست

بعد تألق انتوني موديست في أول موسم مع نادي كولن الألماني وأصبح ثالث هدافي دوري البوندسليغا، رضخ المهاجم الفرنسي إلي إغراءات أندية الصين المالية بعدها حدثت أزمات عديدة جعلت اللاعب يغادر صفوف فريق تيانجين الصيني ويلجأ إلي مقاضاة النادي الصيني وتنتهي بحلول ودية.



وفاة والد موديست

وعاد انتوني موديست إلى صفوف نادي كولن الألماني وصعد بهم من دوري الدرجة الثانية أعقبها دخول المهاجم الفرنسي في معاناة بعد وفاة والده جي موديست الذى تأثر به نفسيا بقوة.



إصابة كادت تنهي مسيرته

ثم تعرض انتوني موديست للإصابة في الفخذ والركبة لتتراكم عليه الإصابات لدرجة إنه أكد وقتها وقال: هناك مرحلة في حياتي لم أعد أستطيع فيها المشي بسبب الألم إلا أن الجراح جيل ريبول صديقه إبان كان لاعبا في نادي بوردو الفرنسي أجري له عملية جراحية في الفخذ وانتهت الأزمة وعاد إلي الملاعب لكن وقتها كان المدرب جيسدول يقود نادي كولن الألماني الذى حدثت معه خلافات خلال فترة تواجده في نادي هوفينهايم الألماني.



موديست يلازم دكة الاحتياط

جيسدول مدرب كولن الألماني، وضع انتوني موديست على دكة الاحتياط لفترة كبيرة ليخرج بعدها اللاعب إعارة لفريق سانت ايتيان الفرنسي وتنتهي بالفشل.

فى موسم 2018- 2019 وصل انتوني موديست إلي عامه الـ 33 سنة وقام نادي كولن الالماني بعرضه للبيع.