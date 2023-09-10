عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

انتوني موديست
انتوني موديست

أنهي النادي الأهلي، اتفاقه مع الفرنسي أنتوني موديست على التوقيع لمدة موسمين مقابل مليون و750 ألف دولار، على أن يتم تجديد العقد في الموسم الثاني بموافقة الطرفين بعد نهاية الموسم الأول ومشاهدة اللاعب على الطبيعة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يصل انتوني موديست خلال الساعات القادمة إلى القاهرة من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي والتوقيع رسمياً وقد يتم قيده في قائمة مباراة السوبر الإفريقي لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري

ويرافق انتوني موديست، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

والمهاجم انتوني موديست على مدار مسيرته في الملاعب الفرنسية ونظيرتها الألمانية، مر بمراحل صعبة كادت تنهي مسيرته التدريبية.

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

قضايا في الصين لانتوني موديست 

 

بعد تألق انتوني موديست في أول موسم مع نادي كولن الألماني وأصبح ثالث هدافي دوري البوندسليغا، رضخ المهاجم الفرنسي إلي إغراءات أندية الصين المالية بعدها حدثت أزمات عديدة جعلت اللاعب يغادر صفوف فريق تيانجين الصيني ويلجأ إلي مقاضاة النادي الصيني وتنتهي بحلول ودية.
 

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

وفاة والد موديست 

وعاد انتوني موديست إلى صفوف نادي كولن الألماني وصعد بهم من دوري الدرجة الثانية أعقبها دخول المهاجم الفرنسي في معاناة بعد وفاة والده جي موديست الذى تأثر به نفسيا بقوة.
 

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

إصابة كادت تنهي مسيرته 

ثم تعرض انتوني موديست للإصابة في الفخذ والركبة لتتراكم عليه الإصابات لدرجة إنه أكد وقتها وقال: هناك مرحلة في حياتي لم أعد أستطيع فيها المشي بسبب الألم إلا أن الجراح جيل ريبول صديقه إبان كان لاعبا في نادي بوردو الفرنسي أجري له عملية جراحية في الفخذ وانتهت الأزمة وعاد إلي  الملاعب لكن وقتها كان المدرب جيسدول يقود نادي كولن الألماني الذى حدثت معه خلافات خلال فترة تواجده في نادي هوفينهايم الألماني.
 

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

موديست يلازم دكة الاحتياط 

 

جيسدول مدرب كولن الألماني، وضع انتوني موديست على دكة الاحتياط لفترة كبيرة ليخرج بعدها اللاعب إعارة لفريق سانت ايتيان الفرنسي وتنتهي بالفشل.

فى موسم 2018- 2019 وصل انتوني موديست إلي عامه الـ 33 سنة وقام نادي كولن الالماني بعرضه للبيع.

موديست الأهلى كولر السوبر الإفريقي كولن الألماني تيانجين الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

أزمة مترجم ويستنزف أموال النادي.. كرم البنا يحذر الزمالك من أوسوريو

موضوعات متعلقة

اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

شوبير: موديست سيتواجد مع الأهلي في السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

إسبانيا تدعم المغرب بفرق إنقاذ ومساعدات عقب الزلزال المدمر

كيف يمكن استخدام التعديل الـــ14 بالدستور الأمريكي لمنع ترامب من منافسة بايدن

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

تجيب جلطة.. تعليق نارى من شمس الكويتية على ياسمين عز ورضوى الشربينى

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فساتين ريش.. شاهد لقاء الخميسي ومي عمر بإطلالات مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

فيديو

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ