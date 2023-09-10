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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللاعيبة بتشتكي| تفاصيل صادمة حول إقالة طبيب الأهلي.. وكولر آخر من يعلم

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة في إقالة طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الدكتور تامر أبو العينين  من منصبه.  

وقال ابراهيم فايق عبر تصريحات تليفزيونية: بدأ الأمر باتصال هاتفي تلقاه أبو العينين من خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي لطلب عقد جلسة عاجلة فى الواحدة ظهرا لمناقشة بعض الأمور.

وتابع:  أبو العينين طلب تأجيل الحضور حتى موعد المران في السادسة مساء ولكن مدير الكرة في النادي الأهلي رفض وأصر على الحضور في الواحدة ظهرًا.

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شكاوي لاعبي الأهلي 

وأضاف: جلسة خالد بيبو مع تامر أبو العنين شهدت تأكيد مدير الكرة في النادي الأهلي على وجود شكاوى من بعض اللاعبين بشأن الإصابات العضلية وخص بالذكر "عمرو السولية ومحمود متولي وياسر إبراهيم"

 وأشار إلي أن تامر أبو العنين تفاجئ بالاتهامات الموجهة إليه وأكد لمدير الكرة عدم صحة هذه الأنباء ومنحه دليلا قاطعا قائلا له بالحرف "اللاعيبة بتشتكي ؟ والسولية ومتولي كانوا عندي امبارح في عيادتي الخاصة للحصول على حقن بلازما"

واستطرد: خالد بيبو عاد وأكد أن الجهاز الفني غير راض عن أدائه الطبي وأن هناك تحفظات على الأمر بسبب توالي الإصابات مبكرًا في بداية الموسم فجاء رد تامر أبو العنين سريعا "أنا دوري أعالج الإصابات وأشخصها وماليش دعوة باللاعيبة اللى بتتعور.. أنا دوري بيبدأ بعد الإصابة.. وهناك مخطط أحمال مسؤول عن هذا الأمر"

لفت إلي أن طبيب الأهلي السابق أكد إنه نجح في سرعة تجهيز امام عاشور ودفع باللاعب في ودية معسكر النمسا وقام بتجهيز خالد عبد الفتاح بعد إصابته بكسر في الترقوة وعاد وشارك بقوة بالإضافة إلي ياسر إبراهيم الذي شارك في التدريبات بعد 48 ساعة كاملة من جراحة الخراج في باطن القدم.

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كولر آخر من يعلم

 

وشدد على أن المفاجأة في قرار إقالة وليس استقالة تامر أبو العينين أن كولر نفسه لم يعلم بقرار الإقالة.

وأوضح أن مساعدا كولر "جامبرلي وأندويا مخطط الأحمال" أرسلا إيميل رسمي إلى طبيب الأهلي اليوم لطلب بعض الأمور الخاصة بالوحدات والإصابات للتنسيق بشأنها قبل مباراة السوبر وهو ما يؤكد أن الجهاز الفني لم يكن على علم بإقالة طبيب الفريق.

وزاد:  أزمة أخرى شهدتها جلسة خالد بيبو مع تامر أبو العينين حيث أكد مدير الكرة للطبيب أن رامي ربيعة مدافع الفريق اشتكى بعد المشادة التي حدثت بينهما في ودية معسكر النمسا بسبب إصابته في العضلة الخلفية ولكن أصر أبو العنين على استكمال اللاعب للمباراة.

وواصل: طبيب الأهلي أكد لخالد بيبو أن ربيعة اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية ليلة الودية وتم عمل أشعة رنين وسونار للاعب وأثبتت الأشعات سلامة اللاعب وبعد شكواه فى الشوط الأول طلب منه استكمال المباراة خاصة وأن الأشعة أثبتت سلامته وبالفعل شارك اللاعب 90 دقيقة كاملة.

واختتم حديثه قائلا:  الأمر الأكثر إثارة أن طبيب الأهلي المقال لم يبرم أي عقود للعمل مع النادي الأهلي حتى الآن ويعمل بورقة استلام مهمة عمل فقط منذ عمله قبل معسكر النمسا بثلاث أيام ولم يتفق على أى أمور مالية حتى هذه اللحظات وتفاجئ بقرار إقالته من منصبه ومن ثم كتب على صفحته قرار الاعتذار بعد إبلاغه بالإقالة من قبل خالد بيبو.

الأهلى ابراهيم فايق تامر أبو العينين خالد بيبو عمرو السولية امام عاشور خالد عبد الفتاح

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