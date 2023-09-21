موجز السوشيال.. تطورات جديدة في إصابة السولية وندفيد.. وإعلامي شهير يكشف اتفاق الزمالك مع مدير فني جديد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، مفاجآت حول إدارة نادي الزمالكعبر برنامجه على شاشة mbc مصر.

وقال: “من الواضح أن الزمالك ينهي اتفاقه مع مدير فني جديد لخلافة اوسوريو”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له اليوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إصابات لاعبي النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال: "الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي الأشعة التى أجراها كريم نيدفيد لاعب الوسط أثبتت تعرضه لتمزق خفيف فى العضلة الأمامية بينما يعانى عمرو السولية تمزقا فى العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف”.

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت على انتهاء عطلتها بالخارج: “راجعة لقدري أحلى قدر دا ولا إيه مصر”.