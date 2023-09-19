موجز السوشيال| السهر والشيشة.. تصريحات صادمة لـ أوسوريو عن لاعبي الزمالك… راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك إسلام صادق، الناقد الرياضي، منشوراً على حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب تصريحات لأوسوريو المدير الفني للزمالك عبر ماركا الإسبانية: “اللاعبون على الرغم من أنهم لا يشربون، ولكنهم يسهرون حتى وقت متأخر عبر مواقع التواصل وتدخين الشيشة، لذلك لا يستريحون جيداً للتدريب”.

شاركت الفنانة راندا البحيري، منشورا مثيرا للجدل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: "يااااه.. مريم فارس عملتلي بلوك.. الحمد لله يارب".

شارك عمرو وردة، لاعب نادي فاركو، صورة، عبر “ستوري” حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر وردة من التمرين داخل الجيم، مستعرضا لياقته البدنية وعضلاته.