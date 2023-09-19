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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| السهر والشيشة.. تصريحات صادمة لـ أوسوريو عن لاعبي الزمالك… راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

السهر والشيشة.. تصريحات مثيرة لـ أوسوريو عن لاعبي الزمالك| شاهد

شارك إسلام صادق، الناقد الرياضي، منشوراً على حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب تصريحات لأوسوريو المدير الفني للزمالك عبر ماركا الإسبانية: “اللاعبون على الرغم من أنهم لا يشربون، ولكنهم يسهرون حتى وقت متأخر عبر مواقع التواصل وتدخين الشيشة، لذلك لا يستريحون جيداً للتدريب”.

 

عملتلي بلوك.. راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة| من هي؟

شاركت الفنانة راندا البحيري، منشورا مثيرا للجدل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: "يااااه.. مريم فارس عملتلي بلوك.. الحمد لله يارب". 

 

 

أحدث ظهور لـ عمرو وردة بعد انتقاله إلى فاركو| شاهد

شارك عمرو وردة، لاعب نادي فاركو، صورة، عبر “ستوري” حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر وردة من التمرين داخل الجيم، مستعرضا لياقته البدنية وعضلاته.

المدير الفني للزمالك الفنانة راندا البحيري أوسوريو لاعبي الزمالك نادي فاركو وسائل التواصل الإجتماعي

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