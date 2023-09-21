منعطف خطير| الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. أفيس يتنصل.. وإجراء جديد من نجم الأهلي

شهدت أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك منعطفا خطيرا عقب رفض إدارة نادي أفيس البرتغالي سداد نصف الغرامة المالية الصادر بحقها قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

نادي الزمالك من جانبه جدد رفضه تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي عبر وساطة جرت مع مسؤلى القلعة البيضاء.

كانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا في وقت سابق، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا نحو 2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب هروبه من القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي.

كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا" الشهر الماضي منح كهربا مهلة لمدة شهرين لدفع الغرامة قبل أن يتم إيقافه.

صدى البلد يستعرض تطورات جديدة في أزمة غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك.

الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي فيما يتعلق بأزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والقضية المقامة بين الزمالك واللاعب.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك رفضت فكرة تقسيط عقوبة كهربا الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والحصول على جزء من العقوبة حاليا للخروج من الأزمة المالية للنادي.

الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك والتي تمسكت بترك الملف برمته للمجلس المنتخب الجديد وعدم التدخل في الأمر بشكل نهائي في أزمة غرامة كهربا .

وحاول بعض الوسطاء التدخل في الساعات الماضية لحل أزمة غرامة كهربا وتقريب وجهات النظر في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك وإمكانية التنازل عن القضية مع دفع جزء كبير من المبلغ كدفعة أولى وهو الأمر الذي قوبل بالرفض بشكل نهائي.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار الأمر على ما هو عليه فيما يتعلق بالقضية في ظل غضب جماهير الزمالك من موقف كهربا السابق.

نادي أفيس يتنصل من غرامة كهربا

كشفت تقارير اعلامية عن رفض هنريك سيرينو رئيس نادي أفيس فوتبول ساد البرتغالي تحمل ناديه نصف غرامة "كهربا" بعد عودة فريق "ديبورتيفو أفيس" لممارسة كرة القدم ولكن تحت مسمى جديد"Aves futbol sad".

وقال رئيس النادي البرتغالي عبر تصريحات صحفية: لم تكن هناك عودة من الأساس لديبورتيفو أفيس هذا نادي جديد يسمى AFS ولكنه يخوض مبارياته في ملاعب CD Aves، إنهم كيانات مختلفة ليس لها أي صلة ببعضها'

تابع: نادينا الحالي AFS في الأساس هو نادي Vilafranquense السابق، لكننا انتقلنا إلى مدينة AVES واستخدمنا ملعبهم CD AVES' ولقد غيرنا الاسم إلى AFS لكنهما ناديان مختلفان.

استطرد: لم نناقش نهائيًا أمر "كهربا" داخل النادي ولم نتواصل مع أي طرف ولا صحة لمنعنا من القيد بسبب قضية "كهربا" لقد تعاقدنا قبل بداية الموسم مع أكثر من 10 لاعبين.

إجراء جديد من محامي كهربا

كشف مصدر قانوني في اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غرامة محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

قال المصدر ذاته : لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واضحة في أزمة غرامة كهربا والتى من الممكن ان يتم اطالة أمدها من خلال خطوتين.

تابع: الخطوة الأولي تتضمن طلب محمود عبد المنعم كهربا حيثيات قرار الفيفا الأخير عشرة أيام في الفترة القانونية يتم تجميد قرار إيقافه المقرر تنفيذه في أكتوبر المقبل لمدة شهرين.

وأضاف: الخطوة الثانية إذا ما استأنف كهربا على الحكم عقب طلب الحيثيات، سيلعب حتى نهاية الموسم الجديد وان يتم حسم الأزمة إلا بنهاية الموسم الجديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.