الأزمات تتوالي| لشبونة يصدم الزمالك.. قلق من رحيل أوسوريو.. والإطاحة بحارس الفريق

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة داخل جدران نادي الزمالك حيث سادت حالة من القلق لدى القلعة البيضاء من فكرة رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفارس الأبيض.

وتلقي نادي الزمالك صدمة جديدة من جانب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد فشل وكيل أوسوريو في اقناع مسؤلية بتقسيط غرامة شيكابالا.

كما قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك الإطاحة بأحد حراس مرمي الفريق الأول واستعباده من معسكر القلعة البيضاء استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

صدى البلد يستعرض أزمات نادي الزمالك التي ضربت القلعة البيضاء مؤخرا.

لشبونة يصدم الزمالك من جديد

رفضت ادارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي محاولات محمد حبشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك من اجل تقسيط غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء.

وسبق أن جرت محاولات مع نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي لتقسيط الغرامه من خلال احمد حسام ميدو لكن فشلت بسبب عدم تنفيذ ادارات الزمالك السابقة وعودها.

وتواصل محمد حبشى وكيل اوسوريو مع المدير الرياضى لسبورتنج لشبونه والمحامى الخاص بالنادى البرتغالي وعرض تقسيط الغرامه والمفاوضات استمرت لعدة ايام ولم تكلل بالنجاح.

وتمسك نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي بتصعيد الأزمة عبر تقديم شكوى ضد نادي الزمالك ومنعه من المشاركة فى البطولات القارية.



الاستغناء عن حارس الزمالك

وجهت إدارة الكرة في نادي الزمالك الشكر إلى محمد نديم حارس مرمى الفارس الأبيض.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك استبعاد محمد نديم من المعسكر التدريبي للفريق الأول.

كما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك تصعيد معاذ علاء حارس مرمى ٢٠٠٣ بالنادي سيكون بدلا منه فى الفريق الأول لكرة القدم .



قلق في الزمالك من رحيل أوسوريو

سادت حالة من الاستياء داخل ناد الزمالك بعد سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء الي اسبانيا.

سفر أوسوريو المفاجيء في ظل دخول فريق الزمالك في معسكر تدريب استعدادا لخوض مباراة هامة فى كأس الكونفدرالية أثار علامة استفهام .

وغادر أوسوريو الي إسبانيا للمشاركة في المحاضرة ضمن دورات شملت مدربين من كولومبيا وغيرهم من المدربين حول العالم للاستفادة من طرق وثقافاتهم المختلفة.

مكمن الغضب السائد داخل نادي الزمالك من سفر اوسوريو بعد حصوله على مستحقاته المالية المتاخرة أو الشكوك حول رحيله عن القلعة البيضاء.



وأكد البعض من المسؤلين داخل نادي الزمالك أن أوسوريو فى وقت سابق منح لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة 20 يوما بعد وداع البطولة العربية من 5 أغسطس حتى 25 أغسطس بعد تلاها مد الإجازة حتي أول سبتمبر الجاري.



ورفض خلال تلك الفترة أوسوريو الحصول على إجازة وفضل التواجد في القاهرة.

وبدون سابق إنذار وفي ظل دخول فريق الزمالك في معسكر تدريبي استعدادا لمواجهة هامة فى الكونفدرالية قرر أوسوريو مغادرة القاهرة الي اسبانيا.

ويترقب مسؤلى الزمالك عودة اوسوريو من اسبانيا اليوم الجمعة لقطع الطريق على شكوك رحيله عن القلعة البيضاء.