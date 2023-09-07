كنت بهزر في عزاء سعيد الجدي.. فاروق جعفر يستعين بالأهلى ويستعرض أزمات الزمالك ويعلن موقفة من الترشح لرئاسة النادي

فجر فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق العديد من المفاجآت بشأن حسم مصير ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر المقبل.

وتحدث فاروق جعفر عن الأزمات التي تضرب نادي الزمالك خلال الآونة الأخيرة وجاء في مقدمتها معاناة الفارس الأبيض من ندرة الموارد المالية.

وطرح فاروق جعفر العديد من الحلول والتي جاء أبرزها الاستعانة بخبرات النادي الأهلي الإدارية من أجل حل أزمات نادي الزمالك.

فاروق جعفر يستعين بالنادي الأهلي في انتخابات الزمالك

قال ‏فاروق جعفر عبر تصريحات تليفزيونية :

كنت موجود مع مرتضى منصور في الفترة اللى كنت متولي فيها ملف كرة القدم مع أمير مرتضى، واشتغلنا وعلمنا نتائج جيدة وحققنا بطولات كثيرة

تابع فاروق جعفر: الكابتن حسين لبيب كان يستعين بخبرات النجوم القدامى، وكنت بختلف مع اللجنة في بعض الأمور لكن كانت كلمتي اللى بتمشي لأن دي شغلتي وعندي خبرة فيها ووجود رجال الأعمال ليس الحل لحل مشاكل الزمالك والنادي يحتاج إلى أفكار للخروج من أزماته الحالية

‏أضاف فاروق جعفر: هل معني وجود رجال أعمال إنه شخص هيجي يدي النادي فلوس فقط، تعلمنا في الزمالك أن رجال الأعمال تدعيم الزمالك من خارج مجلس الإدارة ومش لازم يكون ليه منصب في مجلس الإدارة

استطرد فاروق جعفر: النادي الأهلي لديه بعض رجال الأعمال الذين يدعمون النادي من الخارج، ومش لازم رجل أعمال يكون ليه منصب أو كرسي خاصة أن الفلوس وحدها لاتحل المشاكل بل لابد من وجود أفكار لتعظيم الموارد الخاصة بالنادي

فاروق جعفر يكشف موقفه من انتخابات الزمالك

زاد فاروق جعفر: الجماهير واللاعبين كان لهم الدور الأساسي في فوز الزمالك بالدوري السنوات الماضية والفريق استطاع تحقيق البطولات دون رجال الأعمال

أكمل فاروق جعفر: حد بيهاجمني من يومين شغال في بنك علشان انا قولت عايز اترشح، هو ماله بالكرة، سبب تفوق النادي الأهلي عن الزمالك هو تعاقب نجوم الكرة القدامى على رئاسة النادي ونفسي نفس الأفكار والطموح بتاعة الأهلي تكون موجودة في الزمالك وده مش عيب

أردف: البعض يقول هناك فروق بين نجومية اللاعب والإدارة؟.. فيه لاعبي كرة رؤساء دول حاليًا أنا طول النهار بقرأ وبكتب وفهم دي اناشيد هنقعد نقولها ، ومش لاعب الكرة حاليا اغني واحد في العالم

وقال ‏فاروق جعفر أيضا :

اتفقنا على عقد جلسة مع الكابتن حسن شحاتة والكابتن ابو رجيلة ، وحازم إمام، لأن الفترة المقبلة تحتاج إلى وجود أبناء نادي الزمالك لافتا إلي أن نادي الزمالك يحتاج إلى خبرات اولاده من أجل تطوير أبناء النادي، ويكون عنده حل لمشاكل النادي ولابد من وجود بعض أبناء النادي لحل المشاكل الموجودة مشيرا إلي أن الزمالك يعاني من عدة أزمات والتي ممكن تجعل الفترة القادمة أصعب بكثير

واختتم حديثه قائلا: لسه محسمتش أمري حتى الآن ولم أعلن ترشحي لرئاسة نادي الزمالك في الدورة المقبلة كما تردد وكنت امزح مع الكابتن حسن شحاتة أثناء عزاء الكابتن سعيد الجدي لكن لم أعلن ترشحي لرئاسة القلعة البيضاء.

