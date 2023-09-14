رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات نجم الأهلي رامي ربيعة عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب رامي ربيعة : رامي ربيعة : احنا بناخد عقوبة كهربا بهزار، يعني لو داخلين مكان نسهر فيه، بنقول لبعض بلاش كهربا يدفع النهاردة بقي اصله عليه أقساط.

وكشف مصدر قانوني في اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غرامة محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

كانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا في وقت سابق، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا نحو 2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب هروبه من القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا" الشهر الماضي منح اللاعب مهلة لمدة شهرين لدفع الغرامة قبل أن يتم إيقافه.

قال المصدر ذاته : لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واضحة في أزمة غرامة كهربا والتى من الممكن ان يتم اطالة أمدها من خلال خطوتين.

تابع: الخطوة الأولي تتضمن طلب محمود عبد المنعم كهربا حيثيات قرار الفيفا الأخير عشرة أيام في الفترة القانونية يتم تجميد قرار إيقافه المقرر تنفيذه في أكتوبر المقبل لمدة شهرين.

وأضاف: الخطوة الثانية إذا ما استأنف كهربا على الحكم عقب طلب الحيثيات، سيلعب حتى نهاية الموسم الجديد وان يتم حسم الأزمة إلا بنهاية الموسم الجديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.