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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي فتحي يوجه رسالة مؤثرة لزملائه السابقين بالأهلي

صدى البلد

وجة نجم الأهلي السابق  حمدي فتحي،  رسالة لزملائه السابقين بالأهلي عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر حمدي فتحي صورة  برفقة اكرم توفيق و عمرو السولية ومحمود متولي و علق قائلا : كنتو واحشني والله.

وكشف حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري حقيقة رحيله عن النادي الأهلي بسبب المال وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد حمدي فتحي أن انتقاله إلي فريق الوكرة ليس من أجل المال ولكن قوة الدوري القطري هي السبب وراء رغبته في الانضمام إليه.

وأوضح حمدي فتحي في تصريحات له : الحظ لم يحالفنا للتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أسيا بسبب النقص العددي في الوقت الإضافي وخسرنا بنتيجة 1-0

وأوضح : عقدي مع فريق الوكرة ممتد وانا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت ولو أصبحت هناك فرصة سأعود من جديد.

وأردف : أي لاعب يتمني اللعب وختام مسيرته في النادي الأهلي ، قضيت مع الأهلي 4 مواسم وحصلت علي 13 بطولة وشاركت في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم حمدي فتحي : الجيل الحالي من النادي الأهلي حقق الكثير ولكن لم يحصل علي حقه وأتمني لهم التوفيق وأنا افتقد جميع اللاعبين .

 

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