عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض قصير .. درة تستعرض جمالها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة درة،  متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وخطفت درة  انظار جمهورها بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الابيض واعتمدت مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر لافتة، مما نال إعجاب متابعيها.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيبوإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

فى سياق آخر، تعتبر درة ممثلة من العيار الثقيل ومنذ بدأت وهي تؤثر في الجمهور وهي حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغ في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان وآدم 2011.

 

درة أحدث أعمال درة اطلالات درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

دعاء جميل في الصباح للرزق.. احرص عليه بعد صلاة الفجر مباشرة

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

ترشيحاتنا

لازال الأفضل.. سعر Iphone 14 Pro Max فى قطر

وزيرة الهجرة: جهد كبير للدولة لإنقاذ المصابين المصريين ونقل الجثامين من ليبيا

بقوة 740 حصانا.. سعر أشهر السيارات الخارقة في تاريخ لامبورجيني

ليس منتشرا .. نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول في الدم

اليورو بـ 33.10 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر الخميس 14 سبتمبر

هل يجوز نحر الماشية وعمل الولائم فرحًا بقدوم ذكرى مولد النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيلة 74 عاما |الملكة إليزابيث أليس لويز تحافظ على صحتها بتناول نوع شائع من الأسماك

شجرة أم نمر .. اختبار شخصية أذهل الجميع يمكنك تجربته

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ