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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة رفقة زوجته في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شارك رامي ربيعة، لاعب النادي الاهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ربيعة برفقة زوجته، في أجواء صيفية من عطلته قبل بداية الموسم والعودة للتمرين.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

التواصل الاجتماعي انستجرام رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي كأس مصر ملعب التتش بالجزيرة مصري البورسعيدي

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