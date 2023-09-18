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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في ورطة.. 3 عقوبات تنتظر الأحمر حال الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى أولي مبارياته ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي. 

وشهدت الساعات الماضية خروج مطالبات من البعض بضرورة انسحاب النادي الأهلي من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي. 

صدى البلد يكشف عقوبات الانسحاب من بطولة دوري السوبر الإفريقي. 

وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فإن النادي الأهلي حال انسحابه من دوري السوبر الإفريقي سيواجه عقوبات صارمة . 

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وجاءت العقوبات الصارمة ضد النادي الأهلي حال انسحابه من دوري السوبر الإفريقي  على النحو التالي:   

 

انسحاب الأهلي يؤدي إلي استبعاده من النسخة المقبلة لبظولة دوري السوبر الإفريقي.

 يتحمل النادي الأهلي حال انسحابه من بطولة دوري السوبر الإفريقي خسائر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف التسويقية لصالح الشركة الراعية للبطولة جراء الانسحاب.

يتعرض النادي الأهلي إلي عقوبة مالية يحددها كاف حال انسحاب المارد الأحمر من بطولة دوري السوبر الإفريقي. 

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الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي 


قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إنه سئم من الحديث عن الأزمات التي تحيط بالكرة المصرية، خاصة في ظل تجاهل المسئولين للنداءات المتكررة، تجاه بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى أن الكارثة القادمة ستكون نتائج منتخب مصر الذي يعتمد على اللاعبين المحليين.

وأوضح ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية: "يجب إصلاح كرة القدم المصرية؛ بوضع سيستم جديد، بتغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد؛ لتعديل المسار سريعًا، ومساعدة المنتخب الوطني والفرق المصرية في بطولات إفريقيا".

وأضاف: "لا يوجد عمل مؤسسي في إدارة كرة القدم المصرية، البعض يحاول الانفراد بالقرار، ولا يبحثون عن الصالح العام، كرة القدم أصبحت صناعة، لكن نحن لا زلنا بعيدين عن ذلك".

وواصل حديثه: "الكاف لديه أجندة (ملخبطة) واختار مواعيد كارثية للبطولات القارية، بخلاف وجود كأس العالم للأندية وعدد آخر من البطولات، ولو المواعيد تم تطبيقها بهذا الشكل سيخرج الأهلي بدون أي لقب، تم إطلاق السوبر ليج ولم يكن لها مواعيد، فتم ضغطها بشكل غير طبيعي، كما تم التراجع عن المكافآت المالية المرصودة".

وأكمل تصريحاته: "أخشى على الأهلي من خسارة باقي بطولات الموسم الجاري، بسبب بطولة السوبر ليج والمواعيد الغريبة للبطولة الجديدة، هناك خطر يطارد الأهلي بالنسبة للمنافسة على باقي البطولات، أحذر القلعة الحمراء من فقدان باقي الألقاب في ظل ضغط السوبر ليج، فكيف يكون بين المباراة والأخرى 3 أيام فقط، بخلاف الأجندات الأخرى".

وتابع: "الأهلي دخل بطولة السوبر ليج للفوز بالجائزة الكبرى (6 أو 7 ملايين دولار) وتم التراجع عن هذه المكافأة، والتي وصلت لـ 2.5 مليون دولار، ولذلك أتمنى الانسحاب من البطولة المستحدثة، والتركيز في دوري أبطال إفريقيا والمؤهلة لمونديال الأندية، بالإضافة لباقي البطولات المحلية".

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