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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراعي جديد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

شهد النادي الأهلي، العديد من الأحداث البارزة على مدار الساعات الماضية عقب خسارته لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

أبرز الأحداث التي شهدتها جدران النادي الأهلي، خناقة إمام عاشور ومحمد الشناوي حارس المرمي عقب مباراة السوبر الإفريقي. 

وظهرت مطالبات بضرورة انسحاب النادي الأهلي من المشاركة في دوري السوبر الأفريقي. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها قلعة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية. 

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نجم الأهلي يكشف كواليس خناقة إمام عاشور والشناوي

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن أزمة نشبت بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه في إحدى الفضائيات: رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أدائه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين: "بلاش تتكلم معايا.. أنا فيا اللي مكفيني بعد الخسارة".

وتابع: "الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكوى له من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين، على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".

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الأهلي يشكو نجمه السابق

ويتأهب النادي الأهلي لتقديم شكوى ضد برنامج البريمو والإعلامي محمد فاروق خلال الساعات القادمة إلي المجلس الأعلى للإعلام.

وسادت حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي بسبب اعتياد البرنامج ومقدمه بنشر أخبار ضد الأهلي ولاعبيه أخرها مشادة الشناوي وإمام عاشور بعد السوبر الإفريقي. 

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شركة شاي ورعاية الأهلي

وحصلت شركة منتجات شاي كبرى على حقوق رعاية النادي الأهلي قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتواجد شعار شركة الشاي على ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي 


وقال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إنه سئم من الحديث عن الأزمات التي تحيط بالكرة المصرية، خاصة في ظل تجاهل المسئولين للنداءات المتكررة تجاه بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى أن الكارثة القادمة ستكون نتائج منتخب مصر الذي يعتمد على اللاعبين المحليين.

وأوضح ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية: "يجب إصلاح كرة القدم المصرية؛ بوضع سيستم جديد، بتغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد؛ لتعديل المسار سريعًا، ومساعدة المنتخب الوطني والفرق المصرية في بطولات إفريقيا".

وأضاف: "لا يوجد عمل مؤسسي في إدارة كرة القدم المصرية، البعض يحاول الانفراد بالقرار، ولا يبحثون عن الصالح العام، كرة القدم أصبحت صناعة، لكن نحن لا زلنا بعيدين عن ذلك".

وواصل حديثه: "الكاف لديه أجندة (ملخبطة) واختار مواعيد كارثية للبطولات القارية، بخلاف وجود كأس العالم للأندية وعدد آخر من البطولات، ولو المواعيد تم تطبيقها بهذا الشكل سيخرج الأهلي بدون أي لقب، تم إطلاق السوبر ليج ولم يكن لها مواعيد، فتم ضغطها بشكل غير طبيعي، كما تم التراجع عن المكافآت المالية المرصودة".

وأكمل تصريحاته: "أخشى على الأهلي من خسارة باقي بطولات الموسم الجاري، بسبب بطولة السوبر ليج والمواعيد الغريبة للبطولة الجديدة، هناك خطر يطارد الأهلي بالنسبة للمنافسة على باقي البطولات، أحذر القلعة الحمراء من فقدان باقي الألقاب في ظل ضغط السوبر ليج، فكيف يكون بين المباراة والأخرى 3 أيام فقط، بخلاف الأجندات الأخرى".

وتابع: "الأهلي دخل بطولة السوبر ليج للفوز بالجائزة الكبرى (6 أو 7 ملايين دولار) وتم التراجع عن هذه المكافأة، والتي وصلت لـ 2.5 مليون دولار، ولذلك أتمنى الانسحاب من البطولة المستحدثة، والتركيز في دوري أبطال إفريقيا والمؤهلة لمونديال الأندية، بالإضافة لباقي البطولات المحلية".

وبسؤاله عن خسارة السوبر الإفريقي، قال: "شعرت بوجود مكابرة وغرورا من لاعبي الأهلي، كنت أخشى من الأجواء العامة قبل المباراة، ومارسيل كولر تحدث عن كل الأمور بعد المباراة، الأهلي كانت له بعض المحاولات، والتحكيم سيئ، لكن لم يكن هناك تواضع في الملعب، وكان هناك شعور بالفوز في أي وقت، بالإضافة إلى سوء أداء عدد كبير من اللاعبين، وكولر تسرع في التغييرات".

وختم تصريحاته: "الأهلي يستطيع النهوض سريعًا، ومارسيل كولر قادر على التعامل مع الأمور قبل لقاء المصري البورسعيدي، ولكن على الجميع التواضع".

الأهلى كأس السوبر الأفريقي اتحاد العاصمة الجزائري محمد الشناوي امام عاشور خالد بيبو

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