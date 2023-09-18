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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: انتظروا مفاجآت في أول 3 جولات بالدوري الجديد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أكد أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق، أن أول 3 جولات في الدوري الجديد ستكون بها مفاجآت لافتا إلي أن نادي الزمالك سيواجه أزمات عديدة. 

وتنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

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مفاجآت في الدوري الجديد 

قال أحمد نخلة نجم النادي الأهلي في تصريحات خاصة لصدى البلد: 
منافسات الدوري في الموسم الجديد ستكون قويك جدا وصعبة فى نفس الوقت.

تابع أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق: كافة الفرق في الدوري الجديد بتقوى نفسها 
وقامت بتدعيم صفوفها بصفقات جيدة.

أضاف أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق: نادي زد من الأندية الصاعدة حديثا إلي بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد ومن الممكن ان يكون الحصان الاسود. 
استطرد أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق: الاهلي وبيراميدز لديهما عناصر قوية جدا وقام إدارة الناديين بعقد صفقات متميزة استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز.  
وقال أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق أيضا: الازمات الإدارية والفنية سوف تؤثر على فريق الزمالك فى الدوري الجديد.  
وزاد أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق: خسارة فريق الزمالك صعبة جدا امام ارتا سولار الجيبوتي فى كأس الكونفدرالية.  
وأكمل أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق: أندية بيراميدز والمصري وفيوتشر وزد والاتحاد فرق يمكنها ان تنافس بقوة على المراكز الاولى في بطولة الدوري الجديد. 
واختتم أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق حديثه قائلا: هيبقي فيه مفاجآت اول 3 جولات فى ترتيب المراكز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد. 

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