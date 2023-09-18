قطار الدوري ينطلق اليوم| 7 أندية تتوج باللقب.. وناديان هربا من الهبوط

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

وجاءت قائمة السبعة أندية التى توجت فرقها على النحو التالي:

يعتبر الأهلي الأكثر تتويجا باللقب المحلي لبطولة الدوري الممتاز برصيد 43 بطولة، ثم الزمالك 14 بطولة، والإسماعيلي 3 ألقاب ثم الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب لقب واحد لكل منهم.

ويعتبر الدوري المصري الممتاز البطولة الأعلى مستوى في مصر ويعد واحدًا من أقوى وأقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أقيمت أول نسخة من الدوري الممتاز عام 1948 وتوج بها الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب حتى الآن حيث حصد 38 لقبًا يليه غريمه التقليدي نادى الزمالك الذي فاز بالدوري 12 مرة ويليهما الإسماعيلي بـ3 مرات في حين فاز بلقب الدوري مرة واحدة كلًا من أندية الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ونجح فريقان فقط في الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية عبر تاريخ البطولة هما الأهلي والزمالك فيما يعتبر أكثر الأندية مشاركة في الدوري المحلى على مر التاريخ بعد قطبي الكرة المصرية هما ناديي المصري والاتحاد السكندري حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

ويبلغ عمر المسابقة 68 عامًا وقد بدأت موسم 1948-1949، توقفت ولم تستكمل خلالها عدة مرات لأسباب مختلفة، أولها موسم 51-1952 بسبب المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية فى هلسنكى، وموسم 54-1955 بسبب ازمة مباراة الأهلى مع الترام، كما توقف بعد حرب يونيو 1967 مواسم 67-1968و 68-1969 و69-1970 و70- 1971، ولم تستكمل موسم 71-1972 بسبب الشغب في مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة، وكذلك لم تستكمل موسم 73-1974 بسبب حرب أكتوبر المجيدة، وموسم 2011- 2012 بسبب مذبحة بورسعيد وموسم 2012-2013 بسبب ثورة 30 يونيو، واكتملت المسابقة 57 مرة.

انطلاق النسخة الأولي في الدوري

انطلقت البطولة الأولى فى يوم الجمعة 22 أكتوبر 1948، وسجل محمد أمين لاعب الزمالك، أول هدف فى تاريخ الدورى في مرمى المصري في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 1/5، وسجل سعد رستم لاعب الزمالك أول هاتريك فى نفس المباراة، وحصل اللاعبان الديبة مهاجم الاتحاد وسيد الضظوى مهاجم المصرى على لقب الهداف عن الموسم الأول برصيد 15 هدفًا لكل منهما، وتوج النادى الأهلى بلقب أول دورى.

وشارك في بطولة الدورى الممتاز منذ انطلاقها وحتى الآن 64 فريقا وتعتبر أكبر نتيجة تحققت في تاريخ المسابقة المحلية فوز فريق المصري البورسعيدى على نظيره فريق بني سويف بنتيجة 11-0 عام 1964.

ودخل نادي المائة عبر الباب الواسع في الدوري المصري الممتاز 8 لاعبين منذ انطلاق النسخة الاولى وحتى الآن وهم: حسن الشاذلي نجم نادى الترسانة برصيد187 هدفا وحسام حسن لاعب الأهلي والزمالك والمصري والترسانة بواقع 168 هدفا ومصطفى رياض نجم نادى الترسانة حيث سجل 123 هدفا والسيد الضظوي لاعب فريقا المصري والأهلي برصيد 112 هدفا.

وضمت قائمة نادى المائة ايضا محمود الخطيب اسطورة الكرة المصرية ولاعب النادى الأهلي برصيد 108 أهداف وأحمد الكاس لاعب أندية الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندرى برصيد 107 أهداف ومحمد أبو تريكة نجم ناديى الترسانة والأهلي برصيد 106 أهداف وجمال عبد الحميد لاعب الزمالك والأهلي بواقع 101 هدف.