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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة للفارس الأبيض.. سبب استبعاد اتحاد الكرة الزمالك من السوبر المصري.. تفاصيل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدمة قوية بشأن المشاركة في بطولة السوبر المصري المزمع إقامتها خلال الفترة من 24 ل29 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق على استبعاد نادي الزمالك من بطولة السوبر المصري حتى لو فاز ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي التي لم تستكمل.

وأفاد أن فريق الزمالك لن يشارك في كأس السوبر المصري تطبيقا للعقوبة المفروضة عليه بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من البطولة، بالحرمان موسم وغرامة مالية قيمتها نصف مليون جنيه".

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وأشار إلى ان السر وراء استبعاد نادي الزمالك من كأس السوبر المصري يكمن في تحديد ادارة المسابقات موعد نهائي كأس مصر يوم 13 مارس المقبل وهو ما يعني تحديد بطل كأس مصر بعد نهاية السوبر المصري وهو ما يجعل اتحاد الكرة ورابطة الأندية يتفقان على الفريق الرابع المشارك في كأس السوبر المصري بنظامه الجديد.

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موعد السوبر المصري 

كان اتحاد الكرة قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وضمنت 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.
وحدد نظام البطولة المعلن أنه حال حصل بطل الدورى على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، وهو نفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.
بيان تدشين البطولة أكد أنه حال تكرار نفس الفريق في البطولات السابقة، تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري الممتاز، على أن يتم شرح تفاصيل البطولة بشكل كامل من خلال مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر المقبل.

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