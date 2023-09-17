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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسونامي أزمات يضرب الأهلي| مشكلة بسبب دوري السوبر.. الشحات يغيب مباراتين.. وكولر غاضب

فريق الأهلي
فريق الأهلي

خسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لقب كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في السعودية.  

وطوي النادي الأهلي صفحة خسارة لقب السوبر الإفريقي استعدادا لافتتاحية بطولة الدوري الممتاز أمام نظيره النادي المصري البورسعيدي. 

وضربت العديد من الأزمات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي.

صدى البلد يستعرض أبرز الأزمات التي يمر بها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي. 

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أزمة الأهلي ومنتخب مصر 

 أزمة جديدة للنادي الأهلي مع محترفي منتخب مصر وتونس وجنوب أفريقيا قبل مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي. 

وتمثلت الأزمة في خوض منتخب مصر الوطني مباراة ودية أمام الجزائر يوم 17 أكتوبر القادم خلال فترة الأجندة الدولية. 

النادي الأهلي سوف يخوض مباراة إمام سيمبا في دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر في تنزانيا. 

ويواجه النادي الأهلي أزمة حقيقية بسبب لاعبيه الدوليين المنتظر استدعاؤهم رفقة منتخبات مصر الوطني ونظيره التونسي والمالي والجنوب إفريقي. 

منتخب تونس يحرص على استدعاء علي معلول المحترف فى صفوف النادي الأهلي اخوض مباراة اليابان الودية يوم 17 أكتوبر القادم. 

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا بمشاركة بيرسي تاو نظيره منتخب كوت ديفوار وديا يوم 17 اكتوبر القادم. 

ومن المنتظر  استدعاء منتخب مالي للاعب الأهلي اليو ديانج خلال معسكر شهر اكتوبر القادم. 

ويسعى النادي الأهلي إلي تأجيل مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي بسبب أزمة لاعبيه الدوليين في ظل رفض منتخب مصر الوطني خروج أي لاعب من معسكر شهر اكتوبر القادم. 

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توابع زلزال خسارة السوبر الإفريقي

 قام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بتوبيخ اللاعبين بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة إلا أنه رفض فرض أي عقوبات مالية ضد اللاعبين. 

كولر ينوي إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري على رأسها تصاعد نسبة مشاركة موديست بصفة أساسية على حساب كهربا بعد إيقافه بجانب ياسر إبراهيم بدلاً من ربيعة وربما مشاركة أفشة أساسيا. 

كولر حرص على مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الكأس ومباراة السوبر الأفريقي مرة أخرى لتحديد بعض الملاحظات الفنية. 

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كولر غاضب من نجم الأهلي 

أبدي السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه من مستوى نجم الفريق عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وأكد مارسيل كولر مدرب الأهلي على عدم رضاه عن مستوى طاهر محمد طاهر خلال المباراة بشكل نهائي خاصة أنه لم ينتظر ظهوره بهذا الشكل.

وأوضح كولر للاعب في جلسة خاصة أنه يحتاج لمزيد من الجهد في الفترة المقبلة، وإلا سيكون خارج حساباته تمامًا لنهاية الموسم الموسم.

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غياب نجم الأهلي مباراتين في الدوري

يغيب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهتي المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولتين الأولي والثانية من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي غياب حسين الشحات لتنفيذ عقوبة إيقافه مباراتين، بسبب المشادة والاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في ختام الدوري الموسم الماضي.

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