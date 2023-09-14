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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل يتحمل لاعبو الأهلي خسارة المنتخب؟!| فيتوريا غاضب.. حازم إمام يتوعد.. و"المسابقات" تبحث عن مخرج

فيتوريا وحازم إمام
فيتوريا وحازم إمام

تلقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خسارة أمام نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذى جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضي.

وعقب انتهاء اللقاء الودي بين منتخب مصر وتونس، سادت حالة من الغضب داخل المنتخب الأول والجهاز الفني بسبب خسارة المباراة .

وتوعد حازم إمام عضو اتحاد الكرة، بعدم خروج أي لاعب من أندية الدوري في معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر أكتوبر القادم.

فيما يعكف المهندس عامر حسين رئيس إدارة المسابقات عضو اتحاد الكرة، على إيجاد حلول لأزمة لاعبي الأندية خلال معسكر منتخب مصر الوطني فى شهر أكتوبر القادم.  

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مدرب منتخب مصر يكشف المستور

 

وقال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في تصريحات صحفية: البداية لم تكن جيدة ولكن الفريق عاد بعدها ودخل في أجواء اللقاء وحاول أن يرجع بالنتيجة.

وأردف: ”في الشوط الثاني حاول منتخب مصر معادلة النتيجة، وكنا أفضل من بداية الشوط الأول، ولكن الخصم سجل الهدف الثالث“.

وأكد مدرب منتخب مصر : ”أنا أكره الخسارة جدًا، وعند الخسارة أتمنى أن أخسر نتيجة تقصير عندي“.

وأكمل مدرب منتخب مصر: ولكن أنا فخور باللاعبين المصريين بدخولهم اللقاء رغم صعوبة الظروف”.

وتابع مدرب منتخب مصر: ”خط الدفاع لاعبين جدد، وبالاختصار هي خسارة وأنا لا أحبها “.

وأجاب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن ترك المنتخب لاعبي الأهلي في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو؟ وقال: من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح ولم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء، اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية.

واستطرد مدرب منتخب مصر : عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات.

وزاد مدرب منتخب مصر: هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي، هل الأندية سعيدة الآن؟! ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا.

وأجاب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني عن عدم تواجد لاعبي النادي الأهلي وأن المنتخب دائما منقوص العدد في معسكراته الماضية وقال:  انا مغلوب على أمري ومش مرتاح !!

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فرمان حازم إمام في معسكر منتخب مصر 

 

وتوعد حازم إمام عضو اتحاد الكرة النادي بعدم خروج أي لاعب في معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر اكتوبر القادم.

وكان البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني وافق على خروج رباعي النادي الأهلي من معسكر الفراعنة الكبار للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: لن يخرج اي لاعب من معسكر المنتخب المقبل مهما حدث ومهما كان الامر.

وتابع: هذا كلام نهائي لا رجعة فيه والاولوية ستكون للمنتخب فيما بعد.

واستطرد: التوقف المقبل سيكون بتصفيات كأس العالم 2026 ووقت التجارب انتهي ولن يخرج اي لاعب من معسكر المنتخب المقبل.

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حلول مطروحة لحل أزمة منتخب مصر والأهلي 

 

قال عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس ادارة المسابقات : أبلغت جمال علام أنه تم التنبيه على الجهاز الفني لمنتخب مصر بارتباطات النادي الأهلي في توقف شهر أكتوبر.

أضاف: وارسلت توصية بعدم وضع مباراة في أخر يوم بالتوقف الدولي يوم ١٧ لأن الأهلي سيخوض مباراته فى البطولات القارية !!
وأكد عامر حسين أنه سوف يقوم بالسهر من أجل وضع مواعيد مباريات الموسم الجديد كى لا تتعارض مع مباريات منتخب مصر الوطني. 
 

منتخب مصر فيتوريا منتخب تونس اتحاد الكرة حازم امام عامر حسين ادارة المسابقات

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