عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر وتونس

تلقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خسارة أمام نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذى جمع بينهما مساء امس الثلاثاء.

وعقب انتهاء اللقاء الودي بين منتخب مصر وتونس سادت حالة من الغضب داخل المنتخب الأول والجهاز الفني بسبب خسارة المباراة .

صدى البلد يستعرض أبرز التصريحات التي تمحورت حول خسارة منتخب مصر وديا أمام تونس. 

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

مدرب منتخب مصر يكشف المستور 

 

قال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في تصريحات صحفية :البداية لم تكن جيدة ولكن الفريق عاد بعدها ودخل في أجواء اللقاء وحاول أن يرجع بالنتيجة.

وأردف:”في الشوط الثاني حاول منتخب مصر معادلة النتيجة، وكنا أفضل من بداية الشوط الأول، ولكن الخصم سجل الهدف الثالث “.

وأكد مدرب منتخب مصر :”أنا أكره الخسارة جدًا، وعند الخسارة أتمنى أن أخسر نتيجة تقصير عندي “.

وأكمل مدرب منتخب مصر: ولكن أنا فخور باللاعبين المصريين بدخولهم اللقاء رغم صعوبة الظروف”.

وتابع مدرب منتخب مصر:”خط الدفاع لاعبين جدد، وبالاختصار هي خسارة وانا لا أحبها “.

وأجاب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن ترك المنتخب لاعبي الأهلي في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو؟ وقال: 

من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح ولم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء، اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية

استطرد مدرب منتخب مصر : عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات

وزاد مدرب منتخب مصر: هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي، هل الأندية سعيدة الآن؟! ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا.

وأجاب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني عن عدم تواجد لاعبي النادي الأهلي وأن المنتخب دائما منقوص العدد في معسكراته الماضية وقال:  انا مغلوب على أمري ومش مرتاح !! 

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

نجم الأهلي خط أحمر في تونس 

 

أجاب جلال القادري مدرب منتخب تونس عبر المؤتمر الصحفي عن تلقيه طلبا بإعفاء علي معلول من مواجهة منتخب من أجل المشاركة في مباراة كأس السوبر الإفريقي وقال:  حدث بالفعل ومسؤولي النادي الأهلي تحدثوا معي مباشرة  ولكن منتخب تونس خط أحمر ولن نتخلي عن خدمات علي معلول . 

منتخب مصر فيتوريا منتخب تونس معلول الأهلى بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة خلال 48 ساعة

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

تعليق ناري لـ شوبير عن سبب هزيمة منتخب مصر أمام تونس

إنذار شديد اللهجة| رسالة هامة من علاء نبيل لـ فيتوريا بشأن ودية تونس

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين

لمن فقدوا ديارهم من الليبيين .. الرئيس السيسي يوجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية

الرئيس السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني للتخفيف على أهالي ليبيا

لعدم تحميل الأشقاء بليبيا أي أعباء .. السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني

‏الرئيس السيسي يوجه القوات المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة

الأهلي يتفوق على مانشستر يونايتد عالميًا.. وتصنيف صادم لبيراميدز والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيبة مختلفة عن البشر.. المكسيك تعلن العثور على جثتين عمرهما 1000عام| شاهد

وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

فيديو

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

أمطار تضرب القاهرة| موعد انتهاء العاصفة دانيال وسر تحذير الأرصاد

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ