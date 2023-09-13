مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

تلقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خسارة أمام نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذى جمع بينهما مساء امس الثلاثاء.

وعقب انتهاء اللقاء الودي بين منتخب مصر وتونس سادت حالة من الغضب داخل المنتخب الأول والجهاز الفني بسبب خسارة المباراة .

صدى البلد يستعرض أبرز التصريحات التي تمحورت حول خسارة منتخب مصر وديا أمام تونس.

مدرب منتخب مصر يكشف المستور

قال روي فيتوريا مدرب منتخب مصر في تصريحات صحفية :البداية لم تكن جيدة ولكن الفريق عاد بعدها ودخل في أجواء اللقاء وحاول أن يرجع بالنتيجة.

وأردف:”في الشوط الثاني حاول منتخب مصر معادلة النتيجة، وكنا أفضل من بداية الشوط الأول، ولكن الخصم سجل الهدف الثالث “.

وأكد مدرب منتخب مصر :”أنا أكره الخسارة جدًا، وعند الخسارة أتمنى أن أخسر نتيجة تقصير عندي “.

وأكمل مدرب منتخب مصر: ولكن أنا فخور باللاعبين المصريين بدخولهم اللقاء رغم صعوبة الظروف”.

وتابع مدرب منتخب مصر:”خط الدفاع لاعبين جدد، وبالاختصار هي خسارة وانا لا أحبها “.

وأجاب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن ترك المنتخب لاعبي الأهلي في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو؟ وقال:

من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح ولم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء، اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية

استطرد مدرب منتخب مصر : عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات

وزاد مدرب منتخب مصر: هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي، هل الأندية سعيدة الآن؟! ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا.

وأجاب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني عن عدم تواجد لاعبي النادي الأهلي وأن المنتخب دائما منقوص العدد في معسكراته الماضية وقال: انا مغلوب على أمري ومش مرتاح !!

نجم الأهلي خط أحمر في تونس

أجاب جلال القادري مدرب منتخب تونس عبر المؤتمر الصحفي عن تلقيه طلبا بإعفاء علي معلول من مواجهة منتخب من أجل المشاركة في مباراة كأس السوبر الإفريقي وقال: حدث بالفعل ومسؤولي النادي الأهلي تحدثوا معي مباشرة ولكن منتخب تونس خط أحمر ولن نتخلي عن خدمات علي معلول .