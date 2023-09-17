الزمالك تحت القصف بعد خسارة أرتا سولار| نجوم "الأبيض": عشوائية أوسوريو واستهتار اللاعبين وراء الهزيمة

تعرض نادي الزمالك للهزيمة من أرتا سولار بهدفين دون رد على ستاد عزام في دور ال32 من كأس الكونفدرالية في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره أرتا سولار بعد اسبوعين فى لقاء الإياب بكأس الكونفدرالية فى القاهرة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المرتقبة ضد بيراميدز في إفتتاح الدوري المصري بعد الهزيمة من أرتا سولار.

وشن العديد من نجوم الزمالك السابقين هجرنا لاذعا على الجهاز الفني لفريق الزمالك ولاعبو الفارس الأبيض بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي .

تغييرات مدرب الزمالك عشوائية

قال أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية : أداء لاعبي الزمالك أمام أرتا سولار مسؤولية الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

تابع أحمد عبدالحليم: تغييرات أوسوريو كانت عشوائية لانها لم تغير شكل المباراة والأداء لم يكن موجود ونقص اللياقة البدنية واضح لدي لاعبي الزمالك أمام أرتا سولار وفترة الراحة هي السبب.

لاعبو الزمالك تنقصهم الروح القتالية

فيما قال إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية : تكتيك مدرب أرتا سولار تفوق على أوسوريو وقاد المباراة بشكل جيد.

وأضاف إسماعيل يوسف: لاعبو الزمالك كان ينقصهم الروح القتالية والتركيز أمام أرتا سولار

استطرد إسماعيل يوسف: أوسوريو مدرب الزمالك يعلم قدرات اللاعبين ولكن لديه رؤية خاصة في أسلوب اللعب وطريقة تعامله معهم.

الزمالك يواجه شبح الخروج المبكر من الكونفدرالية

من جانبه قال محمد صبري نجم الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية : بداية المباراة كانت سيئة وطريقة لعب أوسوريو لم تتناسب مع اللقاء.

وزاد محمد صبري: أداء لاعبي الزمالك أمام أرتا سولار يجب أن يتحسن في لقاء العودة حتى لا نبدأ الموسم بالخروج من الكونفدرالية.

الزمالك مراحش المباراة والأخطاء بالجملة

علق طارق يحيى نجم القلعة البيضاء السابق بعد خسارة الزمالك أمام أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية:

فريق أرتا سولار متواضع ومش مصدقين انهم كسبوا الزمالك بينما الفريق الأبيض مراحش المباراة ولم يخوض اللاعبين اللقاء من أجل الفوز أو التعادل.

وأكمل : فريق الزمالك بداية من الجهاز الفني بالجملة ولا أعلم الأسباب التي جعلت لاعبو الزمالك يظهرون بهذا المظهر السيء أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي .

الزمالك لم يحترم المنافس

بينما قال عصام مرعي نجم الزمالك السابق : احترام الخصم أهم شيءٍ أولا.. شفت في المباراة حاجات كتير غلط منها التشكيل وعدم تركيز اللاعبين بشكل غريب.

واصل: شوف المساحات اللي كانت ورا المدافعين ودي حاجة متكررة مش أول مرة وكنت على قناعة في البداية بالمدير الفني الكولومبي أوسوريو ولكني غيرت وجهت نظري اليوم من اللي أنا شفته بصراحة كان كويس في الأول لكن الاخطاء متكررة.

وقال أيضا: جميع اللاعبين بعيدة تماما عن تركيزها وحتى التغييرات مش متزنه لما تخرج سيف الجزيري وشيكابالا مش هيضيف شيء

وقال : احنا محترمناش المنافس علاوة أن كمان ما فيش أي فاعلية هجومية ولا تركيز دفاعي انا مستاء للغاية من اللي بيحصل والخسارة الغريبة دي.

وأعرب عن أمنياته بعودة محمد عواد مرة أخرى لاسيما وأن مستوي محمد صبحي سيء جدا، وأيضا حسام عبدالمجيد وخط الدفاع غير مناسبين للمباراة.

واختتم حديثه قائلا: لازم المدرب يوظف شيكابالا صح ويستفاد بخبرته صح، خصوصا أن الكوالتي اللي موجود دلوقتي محدود للغاية والزمالك هيقدر يكسب بنتيجة كبيرة في العودة خاصة وأن المنافس ضعيف جدا جدا، ولا يوجد أي عذر للاعبين لتلقي هذه الخسارة.

الزمالك صعب أن يتخطي بطل جيبوتي في الإياب

قال سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية: نتيجة آرتا سولار كانت من الممكن أن تصل لثلاثة أو أربعة أهداف، هناك فرص كثيرة ضاعت.

أكمل: الزمالك لديه مباراتين في الدوري قبل مباراة الإياب أمام بيراميدز والمقاولون في حال تمكن الزمالك من الفوز في المباراتين ، سيتخطى أرتا سولار، ولكن أعتقد أن هذا من الصعب أن يحدث.