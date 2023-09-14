الأزمات تضرب السوبر الإفريقي| "كاف" يصدم الأهلي.. تاو يثير القلق.. وموديست خارج الحسابات

يلتقي مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري فى مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية.

وشهد معسكر النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة العديد من الأزمات قبل مواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

صدى البلد يستعرض أبرز الأزمات التي تواجه النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي.

بيرسي تاو يثير أزمة فى الأهلي قبل السوبر الإفريقي

سادت حالة من القلق داخل صفوف الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.



يأتي ذلك نظرا لتأخر وصول الجنوب افريقي بيرسي تاو الي السعودية للانضمام الي صفوف النادي الأهلي وخوض المران الأخير مساء اليوم الخميس.



وشارك بيرسي تاو في مباراة منتخب جنوب افريقيا الودية الاخيرة في فترة التوقف الدولي.

وينتظر كولر وصول بيرسي تاو اليوم الخميس من اجل حضور المحاضرة الفنية الأخيرة والمران الختامي قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.



ووضع كولر مدرب النادي الأهلي صلاح محسن بديلا في حال تعذر وصول بيرسي تاو الي السعودية أو التأخر وعدم تواجده في المولات الأخير لقيادة خط الهجوم رفقة محمود عبد المنعم كهربا.



استبعاد موديست من السوبر الإفريقي

خرج الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد من حسابات السويسري مارسيل كولر فى مباراة السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري.



واستبعد كولر الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي من التشكيل الخاص بلقاء السوبر الإفريقي لعدم جاهزيته من النواحي الفنية رغم مشاركته فى التدريبات الأخيرة.



وتمسك كولر بمرافقة الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي البعثة فى السعودية لعوامل نفسية ومنحه الثقة قبل اشراكه في قادم الأيام.



ومن المقرر ان يعتمد كولر مدرب النادي الأهلي على ثلاثي الهجوم محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو وصلاح محسن.

كاف يرفض قيد أنتوني موديست في قائمة الأهلي للسوبر الإفريقي

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف صدمة الي النادي الأهلي قبل ساعات من لقاء السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري.

جاء ذلك بعدما تسلم النادي الأهلي البطاقة الدولية للاعب وحاول قيده ولكن مسؤلي الكاف رفضوا ذلك.

كاف أكد على عدم قيد أي صفقة جديدة في القائمة ولكن يمكن استبدال اللاعبين من داخل القائمة التي تم تسجيلها من قبل

وفند مسؤلي كاف الأسانيد في الرد على النادي الأهلي بسبب عدم قيد الفرنسي انتوني موديست في قائمة السوبر الإفريقي

كاف أكد لمسئولي الأهلي أن موديست تم قيده عقب 31 أغسطس وهي فترة القيد الإفريقي الأولي

كاف أوضح لادارة النادي الأهلي أن اعتماد قيد موديست سيتم بعد نهاية القيد الإفريقي الثانية بنهاية سبتمبر الجاري.