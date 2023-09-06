اتحاد الكرة في ورطة.. بيريرا يتمسك باللائحة والتصنيف والحكام يرفعون راية العصيان

نشبت أزمة عنيفة داخل اتحاد الكرة بعد رفض حكام الدوري المحلي بمختلف الدرجات اعتماد الجبلاية لائحة البرتغالي فيتور بيريرا الأخيرة.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة يواجه مأزقا بعد تمسك البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بتصنيف الحكام واعتماد اللائحة الخاصة بهم.

فيما رفع قضاة الملاعب راية العصيان مطالبين مجلس ادارة اتحاد الكرة بضرورة الغاء لائحة فيتور بيريرا.

موقع صدى البلد يرصد أزمة لائحة الحكام كاملة في اتحاد الكرة .

أبرز بنود لائحة الحكام في اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة اعتماد لائحة الحكام للموسم الجديد والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على النحو التالي:

الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني"

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري



لائحة بيريرا تثير غضب 50 حكما



عقد 50 حكما بمختلف الدرجات اجتماعا مع اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

وشهدت الجلسة اعتراض الحكام على لائحة قضاة الملاعب للموسم الجديد المقدمة من البرتغالي فيتور بيريرا.

وتمسك الحكام خلال الجلسة برفض تطبيق لائحة بيريرا فى الموسم الجديد.

وطالب الحكام اللواء حلمي مشهور بالوقوف خلف الحكام وإلغاء لائحة بيريرا وتصنيف قضاة الملاعب الي درجات ما يحرم غالبيتهم من ادارة مباريات الدوري الجديد.



اتحاد الكرة فى خانة اليك

عقد وليد العطار المدير التنفيذي فى اتحاد الكرة والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، مع رؤساء اللجان الفرعية للحكام بمقر الجبلاية في الجزيرة.

جاء اجتماع اتحاد الكرة مع الحكام بعد ثورة الغضب التي سادت بين صفوف قضاة الملاعب على خلفية اعتماد لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الأخيرة.

ورفض جموع الحكام تفعيل لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتصنيف قائمة قضاة الملاعب الي درجات متعددة.

وتطرق المدير التنفيذي في اتحاد الكرة خلال الاجتماع بحضور البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية الي مستحقات قضاة الملاعب المالية المتاخرة.

وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة تلويح حكام النخبة بعدم ادارة مباريات الدوري الجديد حال استمرار ازمة المستحقات المالية المتاخرة.