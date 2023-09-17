عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريرا يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن تجهيزات الحكام للدوري الجديد

بيريرا
بيريرا

يعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة  الحكام الرئيسية، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد  في الثانية ظهرا بمقر اتحاد الكرة .

ومن المقرر أن يتطرق البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة إلي الحديث عن التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادًا للموسم الكروي الجديد .

كان عدد من الحكام بمختلف الدرجات تجمع الأربعاء الماضي داخل مقر اتحاد الكرة في مقر الجزيرة اعتراضا على لائحة الحكام للموسم الجديد التي قدمها البرتغالي فيتور بيريرا .

ونشبت أزمة عنيفة داخل اتحاد الكرة بعد رفض حكام الدوري المحلي بمختلف الدرجات اعتماد الجبلاية لائحة البرتغالي فيتور بيريرا الأخيرة.
جمال علام رئيس اتحاد الكرة يواجه مأزقا بعد تمسك البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بتصنيف الحكام واعتماد اللائحة الخاصة بهم.

فيما رفع قضاة الملاعب راية العصيان مطالبين مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة إلغاء لائحة فيتور بيريرا.

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

أبرز بنود لائحة الحكام في اتحاد الكرة 
 

قرر اتحاد الكرة اعتماد لائحة الحكام للموسم الجديد والتي جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.
وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاث مستويات الأولى تقسم لـ "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني".

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.

السوبر الإفريقي يكسر غرور الأهلي| مدرب اتحاد العاصمة يتفوق تكتيكيا.. و10 أخطاء كارثية لـ كولر

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

ثورة غضب بين حكام الدوري 
 

عقد وليد العطار المدير التنفيذي فى اتحاد الكرة والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، مع رؤساء اللجان الفرعية للحكام بمقر الجبلاية في الجزيرة.

جاء اجتماع اتحاد الكرة مع الحكام بعد ثورة الغضب التي سادت بين صفوف قضاة الملاعب على خلفية اعتماد لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الأخيرة.
ورفض جموع الحكام تفعيل لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتصنيف قائمة قضاة الملاعب الي درجات متعددة.

وتطرق المدير التنفيذي في اتحاد الكرة خلال الاجتماع بحضور البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية الي مستحقات قضاة الملاعب المالية المتأخرة.

وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة تلويح حكام النخبة بعدم إدارة مباريات الدوري الجديد حال استمرار أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

بيريرا اتحاد الكرة لجنة الحكام الدوري وليد العطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

رقم مفاجأة على تطبيق المرور ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

ناصر عباس : غضب الحكام طبيعي ولكن بيريرا محق في ملف التصنيف

اعتراضا على لائحة بيريرا.. وقفة احتجاجية لحكام الدوري في اتحاد الكرة |شاهد

ترشيحاتنا

شكاوى من زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال إلى ساعتين يوميًا.. و"الكهرباء" تكشف مفاجأة

توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن متضرري إعصار ليبيا

رجلك أو السيجارة| استشاري أمراض قلب يُعدد 6 مخاطر لـ التدخين

660 مليون ورقة محفوظة.. تفاصيل أضخم أرشيف إلكتروني للنيابة العامة

شوبير: الأهلي خسر أسهل سوبر افريقي في تاريخه

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ