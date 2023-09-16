السوبر الإفريقي يكسر غرور الأهلي| مدرب اتحاد العاصمة يتفوق تكتيكيا.. و10 أخطاء كارثية لـ كولر

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بكأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على نظيره النادي الأهلي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الجمعة في السعودية.



أحرز هدف التقدم لاتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي زين الدين بلعيد من ركلة جزاء.



وتفوق على مدار اللقاء عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، على السويسري مارسيل كولر فى لقاء السوبر الإفريقي .



وشهد لقاء السوبر الإفريقي، أخطاء كارثية من جانب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، كما وصفها خبراء ومحللون رياضيون.

10 أخطاء كارثية في السوبر الإفريقي

بدأت أخطاء كولر الكارثية في لقاء السوبر الإفريقي بتغيير المغربي رضا سليم الذى شكل خطورة هجومية وأرهق دفاعات اتحاد العاصمة الجزائري.

ثاني الأخطاء الكارثية لكولر في السوبر الإفريقي الإبقاء على حسين الشحات فى الشوط الثاني وكان يتعين عليه اقصاؤه من الشوط الثاني .

ثالث الأخطاء الكارثية لكولر تمثلت فى توظيف بيرسي تاو لا سيما وأن الجنوب إفريقي والاعتماد عليه كرأس حربة بدلا من مركز الجناح الذى شكل علامات استفهام.

ومن أبرز أخطاء كولر الدفع باللاعب طاهر محمد طاهر الذى فشل في استقبال غالبية الكرات بعد نزوله بديلا.

كما أن أخطاء كولر لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلي عدم قدرته على توجيه لاعبي الأهلي في ضرورة عدم التسرع في تسجيل هدف التعادل .

كولر أيضا لم يستغل تراجع اتحاد العاصمة الجزائري غالبية مجريات لقاء السوبر الإفريقي ولم يتدخل لتوجيه لاعبيه بضرورة إغلاق المساحات أمام لاعبو المنافس فى الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمي محمد الشناوي.

عصبية كولر على مدار لقاء السوبر انتقلت إلي لاعبي الأهلي وخرجت الأمور عن السيطرة بعد الاعتراضات الكثيرة على القرارات التحكيمية فيما أخفق كولر في التنبيه على لاعبي الأهلي ضرورة التركيز في الملعب وعدم الالتفات الي حكم اللقاء الجابوني.

التغير الذي قام به كولر في لقاء السوبر الإفريقي بخروج كهربا ونزول ياسر إبراهيم وترحيل عبد المنعم ليلعب رأس حربة تاني للاستفادة من تميزة في ضربات الرأس يؤكد مما لا يدع مجال للشك مع إهدار الفرص السهلة مدي حاجو النادي الأهلي لوجود مهاجم مميز .

الأهلي بقيادة كولر خسر قبل السفر بعدما تعامل الوسط الرياضي علي أن الأهلي توجه إلي السعودية لعمل عمرة والعودة بكأس السوبر الإفريقي.

خوض لقاء السوبر الإفريقي بدون مهاجم من أبرز كوارث كولر طوال مجريات المباراة .