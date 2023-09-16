عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

السوبر الإفريقي يكسر غرور الأهلي| مدرب اتحاد العاصمة يتفوق تكتيكيا.. و10 أخطاء كارثية لـ كولر

مباراة السوبر الإفريقي
مباراة السوبر الإفريقي

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بكأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على نظيره النادي الأهلي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الجمعة في السعودية. 


أحرز هدف التقدم لاتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي زين الدين بلعيد من ركلة جزاء. 


وتفوق على مدار اللقاء عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، على السويسري مارسيل كولر فى لقاء السوبر الإفريقي .


وشهد لقاء السوبر الإفريقي، أخطاء كارثية من جانب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، كما وصفها خبراء ومحللون رياضيون.

نصدق مين؟|.. ماذا قال خبراء التحكيم عن حكم السوبر الإفريقي؟!! صدمة مدوية للأهلي

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

10 أخطاء كارثية في السوبر الإفريقي 

 بدأت أخطاء كولر الكارثية في لقاء السوبر الإفريقي بتغيير المغربي رضا سليم الذى شكل خطورة هجومية وأرهق دفاعات اتحاد العاصمة الجزائري.

ثاني الأخطاء الكارثية لكولر في السوبر الإفريقي الإبقاء على حسين الشحات فى الشوط الثاني وكان يتعين عليه اقصاؤه من الشوط الثاني .

ثالث الأخطاء الكارثية لكولر تمثلت فى توظيف بيرسي تاو لا سيما وأن الجنوب إفريقي والاعتماد عليه كرأس حربة بدلا من مركز الجناح الذى شكل علامات استفهام.

ومن أبرز أخطاء كولر الدفع باللاعب طاهر محمد طاهر الذى فشل في استقبال غالبية الكرات بعد نزوله بديلا.

كما أن أخطاء كولر لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلي عدم قدرته على توجيه لاعبي الأهلي في ضرورة عدم التسرع في تسجيل هدف التعادل .

كولر أيضا لم يستغل تراجع اتحاد العاصمة الجزائري غالبية مجريات لقاء السوبر الإفريقي ولم يتدخل لتوجيه لاعبيه بضرورة إغلاق المساحات أمام لاعبو المنافس فى الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمي محمد الشناوي.

عصبية كولر على مدار لقاء السوبر انتقلت إلي لاعبي الأهلي وخرجت الأمور عن السيطرة بعد الاعتراضات الكثيرة على القرارات التحكيمية فيما أخفق كولر في التنبيه على لاعبي الأهلي ضرورة التركيز في الملعب وعدم الالتفات الي حكم اللقاء الجابوني.

التغير الذي قام به كولر في لقاء السوبر الإفريقي بخروج كهربا ونزول ياسر إبراهيم وترحيل عبد المنعم ليلعب رأس حربة تاني للاستفادة من تميزة في ضربات الرأس يؤكد مما لا يدع مجال للشك مع إهدار الفرص السهلة مدي حاجو النادي الأهلي لوجود مهاجم مميز .

الأهلي بقيادة كولر خسر قبل السفر بعدما تعامل الوسط الرياضي علي أن الأهلي توجه إلي السعودية لعمل عمرة والعودة بكأس السوبر الإفريقي.

خوض لقاء السوبر الإفريقي بدون مهاجم من أبرز كوارث كولر طوال مجريات المباراة .

السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الجزائري الأهلى زين الدين بلعيد كولر طاهر محمد طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

الرئيس السيسي يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارتها في منزلها ببني سويف

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

موضوعات متعلقة

موديست يقترب بقوة من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة المصري

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء توضح حكم الأكل من طعام النذر

شاهد.. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف

النقل: حدائق أكتوبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من القطار الكهربائى السريع

بعد قليل كلمة هامة للرئيس السيسي

الرئيس السيسي وأهالي بني سويف يقفون دقيقة حدادا على أروح ضحايا ليبيا

100 يوم صحة.. تقديم 175 ألفا و709 خدمات في المبادرات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها الفول في وجبة الإفطار.. فهل أنت منهم ؟

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ليس هوارد كارتر.. لوحة زرقاء تكشف لغز المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

فيديو

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ