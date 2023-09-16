نصدق مين؟|.. ماذا قال خبراء التحكيم عن حكم السوبر الإفريقي؟!! صدمة مدوية للأهلي

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على نظيره النادي الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في السعودية.

أحرز هدف التقدم لاتحاد العاصمة الجزائري زين الدين بلعيد من ركلة جزاء.

وتفوق على مدار اللقاء عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري على السويسري مارسيل كولر فى لقاء السوبر المصري .

وأثارت قرارات الحكم الجابوني بيير آتشو على مدار مباراة السوبر الإفريقي الجدل فى الوسط التحكيمي .



وعلق العديد من خبراء التحكيم على قرارات الحكم الجابوني بيير آتشو في مباراة السوبر الإفريقي.

هدف كهربا فى السوبر الإفريقي غير صحيح

وعلق جمال الشريف الخبير التحكيمي، على حكم مباراة السوبر الإفريقي في تصريحات تليفزيونية، وقال: إلغاء هدف محمود كهربا في بداية المباراة صحيح، لأن لاعب الأهلي تدخل بقوة على حارس مرمى اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف الشريف: ركلة جزاء اتحاد العاصمة الجزائري صحيحة، والحكم بشكل عام كان أداؤه جيدا على مدار مباراة السوبر الإفريقي ، واتخذ قرارات صحيحة في المواقف الصعبة.

وأكمل الشريف: الأهلي ليس له ضربة جزاء خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الإفريقي ووجود حكام سيدات في بعض المباريات الهامة داخل إفريقيا أمر جيد جدا للتحكيم الإفريقي، ووجودهن في لقاء السوبر كان عامل إيجابي.

الأهلي لا يستحق ركلة جزاء

وأشاد الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، بقرارات الحكم الجابوني بيير آتشو، الذي أدار مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، مساء امس الجمعة على ملعب (جامعة الملك فهد) بمدينة الطائف بالسعودية.

وقال سمير عثمان عبر تصريحات تليفزيونية: قرارات الحكم كلها كانت صحيحة وموفقة فى السوبر الإفريقي وألوم فقط عليه في العصبية أثناء التعامل مع اللاعبين، بجانب عدم احتساب ضربة جزاء اتحاد العاصمة مباشرة وانتظر تدخل الـVAR، رغم أنه كان قريبا من اللعبة.

وأشار إلى أن الحكم كان صائبا في قراره بإلغاء هدف الأهلي الذي سجله محمود عبد المنعم (كهربا)، لأن الكرة كانت بحوزة حارس مرمى اتحاد العاصمة ووضع يده على الكرة بالفعل.

وأضاف: "حتى لو لم يمسك الكرة بيديه ووضع يدا واحدة على الكرة فهي بحوزته وبالتالي إلغاء الهدف قرار صحيح".

وأكد سمير عثمان، أن الأهلي لا يستحق ركلة جزاء في لعبة سقوط محمود "كهربا"، لأن الكرة وصلت إلى رضا سليم وتمت إتاحة الفرصة له.

وأتم قائلا "لقطة سقوط رضا سليم على حدود منطقة جزاء اتحاد العاصمة كانت تستحق ركلة حرة وليست ضربة جزاء".

هدف كهربا غير صحيح

علق محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، على أداء حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، الذي خسره الأهلي بهدف دون رد، والحالات التحكيمية الجدلية طوال اللقاء.

وقال محمد صلاح عبر تصريحات تليفزيونية : الأداء كان أكثر من رائع سواء من طاقم الملعب أو من طاقم الفيديو".

وأضاف محمد صلاح: هدف الأهلي الملغي المثير للجدل؟ القانون واضح يعتبر حارس المرمى مسيطر على الكرة لو بين يديه، لا يجوز منافسة الحارس، مجرد التحام لاعب الأهلي مع حارس المرمى أصبحت مخالفة، والحكم ألغى الهدف وحكم الفيديو اتفق معاه في القرار.

وتابع محمد صلاح:" كان هناك مطالبة بركلة جزاء لـ محمود كهربا، ليس هناك نص يمنع إثنين مدافعين للسيطرة على الكرة مع المهاجم، كهربا حاول اختلاق المدافعة، ليس هناك دفع ولا ركل، كهربا هو من صنع المخالفة، ليس هناك وجود لركلة جزاء".

وواصل محمد صلاح:" كان هناك مطالبة من جانب اتحاد العاصمة باحتساب ركلة جزاء على مروان عطية، مدافع الأهلي أعاق حركة مهاجم اتحاد العاصمة ولم يستطع الوصول للكرة، المخالفة واضحة هناك إهمال من جانب لاعب الأهلي، وكان من الأفضل أن يحتسبها الحكم بدلًا من استدعائه من الفار".

وأتم محمد صلاح:" ما رأيناه في مباراة السوبر هو التحكيم الحديث في كرة القدم، والحكم تعامل مع البطاقات الصفراء بمنتهى الحزم، والوقت الضائع يتم احتسابه على الوقت الضائع الفعلي، وحكم الفار يساعد الحكم في تلك النقطة".

أخطاء حكم السوبر كارثية

وقال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن الأهلي كان يستحق ضربة جزاء خلال مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي والتي أقيمت أمس، بالسعودية

وأوضح "جريشة" في تصريحات تليفزيونية قائلا إن الأهلي كان يستحق ضربة جزاء بعد إعاقة محمود كهربا في لعبة مشابهة لضربة الجزاء المحتسبة لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرا إلى أن حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة أخطأ في إتاحة الفرصة، وحكم الفيديو كان يجب عليه أن يستدعي الحكم من أجل احتساب ضربة جزاء للأهلي.

حكم السوبر الإفريقي ظلم الأهلي

أكد توفيق السيد الحكم الدولى السابق ان الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو الذى أدار لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى ظلم الأهلى ظلم بين أن حرم مهاجمه محمود كهربا من هدف صحيح فى مطلع الشوط الأول.

وقال المحلل التحكيمى لملعب اف ام فى مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ان الهدف الذى سجله كهربا صحيح بعد متابعة تسديدة مرتدة من الحارس الجزائرى.

وقال السيد أن الحكم احتسب فاول على كهربا بدعوى أنه متداخل مع الحارس مشيرا إلى مهاجم الأهلى استغل خطأ حارس إتحاد العاصمة فى كرة مشتركة بينها ولم تكن فى كامل استحواذ الحارس الجزائرى.

وقال توفيق السيد أن الإتحاد الافريقي أخطأ عندما اسند مباراة على بطولة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى إلى الحكم الجابونى مشيرا إلى أن المباراة اكبر من جيسلان اتشو الذى لم يسبق له إدارة مباريات بهذا الحجم وهو ما ظهر واضحا فى اهم لعبتين فى المباراة حيث تدخل رضوان جيد حكم تقنية الفيديو وكان من باب أولى أن يدير جيد المباراة كحكم ساحة.

وقال الحكم الدولي السابق ان ضربة الجزاء التى احتسبها الحكم الجابونى ضد مروان عطية صحيحة ولم تكن تحتاح تدخل الفار.