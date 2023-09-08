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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يبحث عن حل.. دفاعات منتخب مصر في ورطة قبل مواجهة إثيوبيا

فيتوريا
فيتوريا

يواجه البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني أزمة كبيرة في مباراتي إثيوبيا الرسمية ونظيرتها الودية أمام تونس خلال معسكر شهر سبتمبر الجاري.
ويلتقي منتخب مصر الوطني مساء اليوم الجمعة نظيره منتخب إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار 2024 . 

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ورطة منتخب مصر 

أزمة فيتوريا تكمن في خط الدفاع تحديدا بعد إصابة أحمد حجازي ومحمود حمدى الونش وغياب محمد عبد المنعم أمام تونس في المباراة الودية الي جانب غياب محمد هاني.

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن حلول لسد ثغرة دفاعات الفراعنة الكبار في ودية تونس ومن قبلها مباراة اثيوبيا في تصفيات أمم افريقيا.
كان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، علق على انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا يوم ٨ سبتمبر في ختام تصفيات أمم أفريقيا، بجانب ودية تونس يوم ١٢ من نفس الشهر.

قال فيتوريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "في كل مرحلة جديدة، تظهر فرص فريدة. في هذه المرحلة، نريد التطور والابتكار والنمو بشكل أقوى كفريق واحد. نحن نمضي قدمًا معًا!".

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