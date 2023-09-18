الأزمات تعصف بالقطبين| لغز إيقاف زيزو.. وخماسي خارج الخدمة بالأهلي

يبدو أن انطلاقة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم لا تحمل أخبارًا سارة لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

جريحان قبل الصافرة

الأهلي والزمالك يدخلان الموسم بخيبة أمل سابقة إثر خسارة الثنائي في مواجهات إفريقية.

الأهلي خسر لقب السوبر الإفريقي من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي أقيمت في مدينة الطائف السعودية.

الزمالك أيضًا خسر مباراة سهلة خارج القاهرة من فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة هدفين دون مقابل في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مواجهتان من نار

الأهلي يلتقي في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز مع فريق المصري الذي يبدأ الموسم بقائمة تعج بالنجوم ويطمح في إحداث المفاجأة.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى.

أما الزمالك فسيكون طرفًا في لقاء قمة الجولة الأولى أمام بيراميدز الساعي الى المنافسة مبكرًا حيث يدخل بيراميدز المسابقة تحت شعار “عام التتويج”.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 21/9 في تمام الساعة السابعة مساء.

لغز غياب زيزو

ويغيب عن الزمالك في مباراة بيراميدز أبرز لاعبيه أحمد سيد زيزو القائد الحقيقي للفريق على أرض الملعب وأفضل لاعب في مصر الموسمين الماضيين.

ويغيب كل من زيزو وحاتم سكر عن المواجهة بسبب الإيقاف.

وظل الحديث عن غياب زيزو لغزًا بسبب الإيقاف، حيث تبين أن اللاعب حصل على بطاقة صفراء بعد نهاية المباراة الاخيرة في الدوري الموسم الماضي ضد فاركو بسبب الاعتراض على الحكم، وهي اللقطة التي سجلها تقرير مراقب المباراة والحكم ولم تلتقطها عدسات المصورين في البث المباشر.

خماسي غائب عن الأهلي

أما الأهلي فسيعاني من غياب خماسي الفريق لأسباب مختلفة، أولهم إمام عاشور الذي يعاني من كدمة في وجه القدم، وقد يظهر في قائمة الفريق دون مشاركة.

وسيغيب الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا للإيقاف، وكذلك عمرو السولية للإصابة، وكريم فؤاد لعدم الجاهزية نظرًا لغيابه فترات طويلة بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز للسنة الثانية على التوالي بينما بيراميدز جاء وصيفًا وحل الزمالك في المرتبة الثالثة.

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