أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة داخل صفوف النادي الأهلي، وكانت بداية تلك الأزمة داخل غرفة خلع الملابس، عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي، بين حارس المرمى محمد الشناوي، ولاعب الوسط إمام عاشور.

إمام عاشور

خناقة محمد الشناوي وإمام عاشور

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية اليوم: "رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أدائه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين :"بلاش تتكلم معايا أنا فيا اللى مكفيني بعد الخسارة".

وتابع فاروق:"الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكو له من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".

حقيقة تقديم شكوى رسمية ضد إمام عاشور

وفي سياق مختلف، أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لم يحدث وأن تقدم محمد الشناوي بشكوى ضد إمام عاشور إطلاقا، هذا الأمر عار عن الصحة تماما.

وأضاف المصدر: "كما أنه لم يحدث أي مشادة ولو كلامية بين الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور، ولم يتحدث الأخير مع الشناوي بشكل غير لائق كما تردد، خاصة وأن إمام عاشور يكن كل احترام وتقدير للشناوي باعتباره قائد الفريق".

إمام عاشور

صفقات الأهلي

قال كولر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الأفريقي: "اللاعبون الجدد قدموا مستوى جيدا للغاية في الشوط الأول، وقد صنع رضا سليم خطورة في أكثر من فرصة بينما ظهر إمام عاشور بشكل جيد".

وأضاف: "الثنائي ظهر بشكل جيد ولكن لم يصلوا للسرعة الخاصة بنا أو يدخلوا الرتم الخاص بنا ومع الوقت سينسجمان مع الفريق، خاصة إمام عاشور العائد من الإصابة بعد غياب طويل قرابة 4 شهور".

إمام عاشور قد يغيب عن الأهلي

كان إمام عاشور، تعرض للإصابة بكدمة خلال مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة الماضي في السوبر الأفريقي.

ولا سيما أن إمام عاشور سوف يخضع لفحص طبي غدًا على هامش مران النادي الأهلي، من أجل حسم مصيره من خوض مباراة المصري البورسعيدي، بعد الكدمة التي تعرض لها.