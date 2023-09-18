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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محافظ القاهرة يؤكد ضرورة التنسيق مع "التضامن" لسداد مصروفات الطلاب غير القادرين

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن حزمة الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس جاءت للتخفيف عن المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة. 
 

استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا المغرب وليبيا ، مؤكدًا أن مصر دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات ، وتحرص على دعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة .

ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات عن الطلاب غير القادرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحظر حرمان أى طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية .


كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى والطرق المؤدية إليها ومتابعة الإنارة فيها ، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.


وشدد محافظ القاهرة كذلك على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بإستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل موجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التى يشهدها العالم حاليًا .
كما أكد عبد العال على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع إحتمالات سقوط الأمطار. لافتا الى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ ، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو استمرار إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو ) والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لإستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها .


وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة التعاقد على المشروعات لخدمة المواطنين .
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بإعتبارهم ممثلين عن المواطنين لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها فى حدود القانون .


وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى فى كافة المبادرات التى تقوم بها المحافظة ، مشيرًا إلى أنه تم توزيع ٥٠٠ الف شنطة مدرسية بأحياء العاصمة المختلفة بمناسبة العام الدراسي الجديد ضمن مبادرة " مدرستى سعادتى " .


ولفت محافظ القاهرة الى ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية وخلق قنوات اتصال معها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم .


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه هناك متابعة يومية مع مدير مديرية التموين للتأكد من توافر رصيد استراتيجى من السلع الغذائية مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري للتأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .


وأضاف اللواء خالد عبد العال أنه تم إنشاء ٦ أسواق للجملة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية تم الانتهاء من ٣ أسواق منهم سيتم افتتاحهم قريبًا مما يساهم فى القضاء على جشع التجار .


ونوه عبد العال الى استمرار المحافظة في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة لتخفيف العبء عن المواطنين وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار .
 

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