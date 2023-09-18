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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد ومكان جنازة شقيق محمد فؤاد

فؤاد
فؤاد

كشف إبراهيم فؤاد نجل شقيق محمد فؤاد عن موعد ومكان جنازة والده الذى وافته المنية مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب إبراهيم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم، ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون "

وأضاف: انتقل الى رحمة الله تعالى، والدي الغالي ( عبدالحميد فؤاد عبدالحميد )، اللهم إغفر له وأرحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد أنس بن مالك، والعزاء اليوم بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي المعادي.
 

وفاة شقيق محمد فؤاد

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه منذ لحظات.

وكتبت الصفحة: إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالي، الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان / محمد فؤاد، و والد الأستاذ / إبراهيم عبد الحميد فؤاد. نسألكم خالص الدعاء

 

ولم يعلن فؤاد حتى الأن موعد ومكان إقامة الجنازة او العزاء، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنهم بعد ساعات قليلة.

 

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