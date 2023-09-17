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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

يعاني نادي الزمالك خلال تلك الفترة من مشاكل عديدة، خاصة أنه سيشهد على انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وخلافات مع نجوم القلعة البيضاء لكرة القدم بسبب المستحقات المالية المتأخرة، ونتج عن تلك الخلافات خسارة نادي الزمالك أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، والتي أقيمت في تنزانيا، وانتهت بخسارة فريق القلعة البيضاء بثنائية نظيفة. 

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أحمد سيد زيزو

أزمات نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك  عن كواليس أزمة أحمد سيد زيزو مع القلعة البيضاء، وتفاصيل عدم سفره مع الفريق إلى تنزانيا، لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية.

وأكد المصدر، أن نجم نادي الزمالك أحمد سيد  زيزو حصل على أكثر من وعد بالحصول على كامل مستحقاته كبديل عن رحيله إلى الشباب السعودي، إذ اجتمع ممثلو اللاعب مع الإدارة الحالية، والتقوا كذلك بالمرشحين في انتخابات الإدارة، ومع رجال أعمال، ولم يحصلوا على المستحقات.

زيزو يتخلى عن الزمالك 

وأضاف المصدر، أنه قبل انتهاء معسكر المنتخب الأخير، الذي كان زيزو ضمن قائمته، تواصل والده مع عبد الواحد السيد، مدير الكرة، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، وأبلغهما أن اللاعب لن يشارك في المباريات قبل الحصول على مستحقاته.

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واختتم المصدر، وعلى الرغم من إعلان الزمالك على لسان عبد الواحد السيد، أن اللاعب يغيب عن مواجهة أرتا سولار لإصابته بكدمة في الكاحل، إلا أن زيزو لن يظهر في أي مباراة للزمالك، بداية من لقاء بيراميدز المقبل، قبل الحصول على مستحقاته الكاملة.

مستحقات زيزو مع الزمالك 

ويذكر أن مستحقات الاعب أحمد  سيد زيزو المتأخرة مع نادي الزمالك، هي 50% من قيمة عقد الموسم الماضي، بالإضافة إلى 25% من مقدم الموسم الجديد. 

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أحمد سيد زيزو

موعد انتخابات الزمالك

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ووزارة الرياضة.

وأغلق مساء الأحد 11 سبتمبر، باب التقدم لـ انتخابات الزمالك، الذي كان قد فتح يوم الإثنين 4 سبتمبر.

الجدير بالذكر أنه تم غلق باب الترشيحات الخاصة بانتخابات القلعة البيضاء، وخرج مرتضى منصور ونجليه من سباق الانتخابات، ولم يتقدم أي منهم للانتخابات الخاصة بالنادي.

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