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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: مقارنة خالد بيبو بـ سيد عبد الحفيظ ظالمة

الاهلي
الاهلي

تحدثَ الإعلامي محمد فاروق، عن خسارة النادي الأهلي للقب كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في المملكة العربية السعودية .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة "TeN": "شنت بعض جماهير النادي الأهلي هجوماً كبيراً على خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء عقب خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وهو أمر غير مقبول ، فمدير الكرة لا يُسال عن خسارة اللقب، كما أنه في بداية عمله ، ولم تمر فترة طويلة على استلامه مهام الفريق خلفاً لسيد عبد الحفيظ".

وأضاف: "المقارنة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ، وخالد بيبو مدير الكرة الحالي ظالمة للأخير بشكل كبير، فالأول اكتسب خبرات عديدة من سنوات عمله مع الأجهزة الفنية المختلفة، ولذلك أطالب جماهير القلعة الحمراء بدعم بيبو، فالفريق مقبل على العديد من البطولات بدءاً من الدوري الممتاز، وخسارة لقب ليست نهاية المطاف".

الأهلى اتحاد العاصمة السعودية النادي الأهلي

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