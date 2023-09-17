طارق مصطفى يكشف سبب هزيمة الزمالك أمام أرتا سولار ويزف بشرى للجماهير

كشف طارق مصطفى، نجم نادي الزمالك الأسبق، سبب هزيمة الفارس الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال طارق مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن آرتا سولار فريق أقل من المستوى ، والزمالك لا يحتاج صفقات جديدة حتى يواجه فريق آرتا سولار الجيبوتي.

وتابع :" اطمئن جمهور الزمالك بأن آرتا سولار يمكن هزيمته بثلاثة أو أربعة أهداف في القاهرة، ويجب تواجد جماهير الزمالك بكثافة في مباراة العودة ضد آرتا سولار ".



وواصل:" الزمالك تأثر بغياب فتوح وزيزو، وأوسوريو أخطأ بالدفع بالثنائي يوسف أوباما ومصطفى شلبي، منذ بداية المباراة".

وأكمل:" تعجبت من قرار أوسوريو ببدء فترة الإعداد 1 سبتمبر وهو وقت متأخر جدًا ، ولا يليق بنادي الزمالك ارتداء بعض لاعبيه قميص يحمل اسم الراعي والبعض الآخر بدون راع".