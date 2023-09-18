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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة حقيقة توقيع عقوبة على لاعبي الأهلي عقب الهزيمة أمام اتحاد العاصمة وضياع لقب السوبر الأفريقي 

 

وأكد شبانة في تصريحات إذاعية أن خالد بيبو مدير  الكرة في النادي قرر توقيع عقوبة مالية بقيمه ٥٠ ألف جنيه على كل لاعب حيث إنه علم أن لاعبي الأهلي قاموا بتجهيز أغنيه الفوز “سطلانة جديدة ” مشددا أن اللاعبين كان لديهم قناعة أن الفوز أمر سهل 

 

وأضاف شبانة أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق غاضب للغاية من الهزيمة واتهم الجميع بالتقصير معادا رضا سليم وإمام عاشور. 

 

وتابع أن كولر أعطى اللاعبين تعليمات بضرورة التركيز الفترة المقبلة. 

اتحاد العاصمة الأهلى السوبر الإفريقي امام عاشور خالد بيبو مدير خالد بيبو

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