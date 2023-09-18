دقيقة حدادا على أرواح شهداء ليبيا والمغرب في افتتاح مباريات الدوري الممتاز

وقف لاعبو فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي دقيقة حدادا على أرواح شهداء المغرب وليبيا في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد جهاز الرياضة العسكري في افتتاح مباريات بطولة الدوري المنتاز.

ومرت أحداث 33 دقيقة من المباراة ومازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث المباراة



وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو



خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد ياسر _ جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد " زولا " .

خط الوسط .. محمد شحاتة ، فريد شوقى ، على حمدى .

الهجوم .. كريم طارق ، جودوين أوكورا ، موسى دياورا .