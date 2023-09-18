الأهلي القطري يعلن تعاقده مع دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان

اعلن الاعلامي احمد شوبير عن تعاقد لنادي الأهلي القطري مع النجم الألماني دراكسلر

و كتب شوبير:🚨 رسمياً - النادي الأهلي القطري يعلن تعاقده مع النجم الألماني دراكسلر لمدة موسمين قادماً من باريس سان جيرمان. ⚽✍️

ويضع نادي الأهلي القطري، اللمسات الأخيرة على التعاقد مع الألماني جوليان دراكسلر، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الصيف الحالي.

وبحسب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاس سبورتس”، فإن دراكسلر سيخضع للفحص الطبي في نادي الدوحة القطري، اليوم الأحد، تمهيدا للإعلان عن الصفقة.

وأضاف أن الأهلي القطري أنهى جميع تفاصيل الصفقة مع باريس سان جيرمان، وسيوقع اللاعب عقدا حتى 2025.

يذكر أن نادي العربي القطري، أعلن مؤخرا تعاقده مع الإيطالي ماركو فيراتي قادما من باريس سان جيرمان.