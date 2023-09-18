عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خبراء عن الدوري الجديد: الزمالك وضعه صعب.. المنافسة بين الأهلي وبيراميدز.. وهذه الفرق "الحصان الأسود"

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

الزمالك وضعه صعب.. هاني العقبي: المنافسة في الدوري ستنحصر بين الأهلي وبيراميدز

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء


التأجيلات أزمة الدوري الجديد

أكد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق أن المنافسة على صدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز سوف تكون منحصرة بين المارد الأحمر وفريق بيراميدز لافتا الي ان وضعية الزمالك صعبة وقال: اتمني دوري قوي الموسم الجديد ولكن التأجيلات سوف تؤدي إلي التقليل من المستوي الفني والبدني وهتقلل من متعه الدوري.

أضاف: كنت اتمني يبقي في حل تاني لانقاذ الموسم كدوري من محموعتين وبعدين مربع ذهبي ونخلص الموسم بدري لكن للاسف محدش قادر ياخد قرار مهم في مصلحة الكرة المصرية.  
استطرد: المنافسه سوف تكون محصورة بين الأهلي وبيراميدز ومن بعيد الزمالك وفيوتشر والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وقال هاني العقبي أيضا: الاتحاد السكندري والمصري والأهلي الاكثر قوه وتدعيم واستقرار وبعده بيراميدز.

واختتم حديثه قائلا: لكن الزمالك وضعه الحالي هيبقي صعب جدا بسبب ظروفه وعدم التدعيم والمشاكل الموجوده في النادي.

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

بلدية المحلة الحصان الأسود فى الدوري 

علق أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق على انطلاقة بطولة الدوري الممتاز اليوم الإثنين في النسخة 65 كاشفا عن الحصان الأسود للمسابقة المحلية وقال: انطلاق الدورى الممتاز اليوم الإثنين شئ جيد جداً.

تابع:  واتمنى انتظام مسابقة الدوري الممتاز وارجو من اتحاد الكرة عمل مسابقات العام القادم وتحديد ميعاد انطلاق المسابقات وميعاد انتهاءها ومواعيد القيد لكل مسابقة بداية ونهاية وذلك لعشرة مواسم قادمة او على الاقل خمسة مواسم .

أضاف: فضلا عن تحديد عدد فرق كل مسابقة ونظامها وعدد الصاعدين والهابطين من كل مسابقة في الدوري المحلي.

استطرد: موقف الزمالك سيكون صعب هذا الموسم واعتقد انه اقل اسكواد فى الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

وزاد: فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي هو الاقوى هذا الموسم ولديه اسكواد قوى جدآ جدآ هذا الموسم الى جانب الاستقرار الفنى والادارى والمادى القوى والجماهيرية.

واختتم حديثه قائلا: نادى بلدية المحلة سيكون الحصان الاسود هذا الموسم رغم انه اقل امكانيات موجودة فى الدورى.

"عصبية" فيتوريا واستفزاز محمد صلاح| 4 مشاهد مثيرة من ودية منتخب مصر وتونس

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

زد وفاركو الحصان الأسود في الدوري 

كشف وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق عن الحصان الاسود فى دوري النيل الموسم القادم.

وقال وليد سليمان : أرى ان ناديي زد وفاركو سيكونان الحصان الاسود في الموسم الجديد.

وأضاف: ناديا زد وفاركو قاما بتدعيمات وصفقات كبيرة خلال ميركاتو الصيف.

وطالب وليد سليمان رابطة الاندية المحترفة بانتظام بطولة الدوري الجديد . كما طالب حاوى النادى الاهلي رابطة الاندية المحترفة بزيادة اعداد الجماهير في الدورى الممتاز الموسم القادم.

الدوري الأهلى طلائع الجيش بيراميدز الزمالك بلدية المحلة وليد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها|تراجع سعر البيض والكرتونة تسجل هذا الرقم

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

موضوعات متعلقة

الزمالك وضعه صعب.. هاني العقبي: المنافسة في الدوري ستنحصر بين الأهلي وبيراميدز

أزمة.. لائحة خالد بيبو تثير الجدل بين لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني ضد واقعة تسميم أحد المطاعم الكلاب في حلوان

داعية إلى وقف فوري لهذه الأعمال.. مصر تدين اقتحام متطرفين الأقصى

الدوحة تؤكد تحويل أموال إيرانية إلى بنوكها.. وطائرة قطرية تستعد لنقل الأسرى

إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلي المحاكمة العاجلة

مصر: الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى لن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له

يحتوي على آلاف القطع الأثرية.. حريق يلتهم المتحف الوطني بإندونيسيا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

دانيال يصل اليونان.. غرق 30 قرية وأول الضحايا زوجان في شهر العسل

لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض عانى منها بسبب مرضه الخطير

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ