خبراء عن الدوري الجديد: الزمالك وضعه صعب.. المنافسة بين الأهلي وبيراميدز.. وهذه الفرق "الحصان الأسود"

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.



التأجيلات أزمة الدوري الجديد

أكد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق أن المنافسة على صدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز سوف تكون منحصرة بين المارد الأحمر وفريق بيراميدز لافتا الي ان وضعية الزمالك صعبة وقال: اتمني دوري قوي الموسم الجديد ولكن التأجيلات سوف تؤدي إلي التقليل من المستوي الفني والبدني وهتقلل من متعه الدوري.

أضاف: كنت اتمني يبقي في حل تاني لانقاذ الموسم كدوري من محموعتين وبعدين مربع ذهبي ونخلص الموسم بدري لكن للاسف محدش قادر ياخد قرار مهم في مصلحة الكرة المصرية.

استطرد: المنافسه سوف تكون محصورة بين الأهلي وبيراميدز ومن بعيد الزمالك وفيوتشر والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وقال هاني العقبي أيضا: الاتحاد السكندري والمصري والأهلي الاكثر قوه وتدعيم واستقرار وبعده بيراميدز.

واختتم حديثه قائلا: لكن الزمالك وضعه الحالي هيبقي صعب جدا بسبب ظروفه وعدم التدعيم والمشاكل الموجوده في النادي.

بلدية المحلة الحصان الأسود فى الدوري

علق أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق على انطلاقة بطولة الدوري الممتاز اليوم الإثنين في النسخة 65 كاشفا عن الحصان الأسود للمسابقة المحلية وقال: انطلاق الدورى الممتاز اليوم الإثنين شئ جيد جداً.

تابع: واتمنى انتظام مسابقة الدوري الممتاز وارجو من اتحاد الكرة عمل مسابقات العام القادم وتحديد ميعاد انطلاق المسابقات وميعاد انتهاءها ومواعيد القيد لكل مسابقة بداية ونهاية وذلك لعشرة مواسم قادمة او على الاقل خمسة مواسم .

أضاف: فضلا عن تحديد عدد فرق كل مسابقة ونظامها وعدد الصاعدين والهابطين من كل مسابقة في الدوري المحلي.

استطرد: موقف الزمالك سيكون صعب هذا الموسم واعتقد انه اقل اسكواد فى الدورى الممتاز في الموسم الجديد.

وزاد: فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي هو الاقوى هذا الموسم ولديه اسكواد قوى جدآ جدآ هذا الموسم الى جانب الاستقرار الفنى والادارى والمادى القوى والجماهيرية.

واختتم حديثه قائلا: نادى بلدية المحلة سيكون الحصان الاسود هذا الموسم رغم انه اقل امكانيات موجودة فى الدورى.

زد وفاركو الحصان الأسود في الدوري

كشف وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق عن الحصان الاسود فى دوري النيل الموسم القادم.

وقال وليد سليمان : أرى ان ناديي زد وفاركو سيكونان الحصان الاسود في الموسم الجديد.

وأضاف: ناديا زد وفاركو قاما بتدعيمات وصفقات كبيرة خلال ميركاتو الصيف.

وطالب وليد سليمان رابطة الاندية المحترفة بانتظام بطولة الدوري الجديد . كما طالب حاوى النادى الاهلي رابطة الاندية المحترفة بزيادة اعداد الجماهير في الدورى الممتاز الموسم القادم.