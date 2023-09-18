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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك وضعه صعب.. هاني العقبي: المنافسة في الدوري ستنحصر بين الأهلي وبيراميدز

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

أكد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق ، أن المنافسة على صدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز سوف تكون منحصرة بين المارد الأحمر وفريق بيراميدز ، لافتا الي ان وضعية الزمالك صعبة .  

وتنطلق اليوم الإثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي، فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري. 

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

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التأجيلات أزمة الدوري الجديد 

قال هاني العقبي، عبر تصريحات خاصة لصدى البلد: اتمني دوري قوي الموسم الجديد ولكن التأجيلات سوف تؤدي إلي التقليل من المستوي الفني والبدني وهتقلل من متعه الدوري.

وأضاف: كنت اتمني يبقي في حل تاني لانقاذ الموسم كدوري من محموعتين وبعدين مربع ذهبي ونخلص الموسم بدري لكن للاسف محدش قادر ياخد قرار مهم في مصلحة الكرة المصرية.  

واستطرد: المنافسة سوف تكون محصورة بين الأهلي وبيراميدز ومن بعيد الزمالك وفيوتشر والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا ، مضيفا: الاتحاد السكندري والمصري والأهلي الاكثر قوه وتدعيم واستقرار وبعده بيراميدز.

واختتم حديثه قائلا: لكن الزمالك وضعه الحالي هيبقي صعب جدا بسبب ظروفه وعدم التدعيم والمشاكل الموجوده في النادي.

الدوري الزمالك بيراميدز طلائع الجيش هاني العقبي الأهلى

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