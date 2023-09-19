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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام كاذب.. خالد بيبو يوضح حقيقة توقيع غرامة مالية على كهربا

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير حقيقة توقيع غرامة علي محمود كهربا لاعب الاهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خالد بيبو : توقيع غرامة مالية علي كهربا .. كلام كاذب " .

يبدأ محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ عقوبة إيقافه 6 مباريات، بدءا من مباراة فريقه اليوم ضد نادي المصري البورسعيدي، المقرر لها في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كانت لجنة التظلمات قررت تخفيف عقوبة إيقاف كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات، بسبب شكاوى تتعلق بأحداث في مباراة القمة بالدور الأول من الدوري الموسم المنقضي، على أن يبدأ اللاعب تنفيذ العقوبة بداية من لقاء اليوم.

وبجانب غياب كهربا، يفقد الأهلي خدمات حسين الشحات للإيقاف مباراتين، بسبب مشادته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز نهاية الموسم الماضي، وصلاح محسن لمباراة واحدة بسبب الإنذارات.

ومن المقرر أن يعتمد المدرب مارسيل كولر على خدمات الوافد الجديد أنتوني موديست في لقاء اليوم في ظل الأزمة الهجومية بسبب غياب كهربا وصلاح محسن.

وانضم موديست إلى الأهلي لمدة موسم خلال الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

يذكر أن الأهلي هو بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي، كما يتصدر قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 43 لقبا

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