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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

النادي الأهلي
النادي الأهلي

شهد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر العديد من الأحداث البارزة جاء في مقدمتها تحديد موعد عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم الشياطين الحمر في الدوري المحلي. 

كما شهد النادي الأهلي تحركات من جانب أحد الأندية التونسية لضم محمد الضاوي كريستو إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل جدران النادي الأهلي خلال الساعات الماضية. 

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موعد عودة كهربا بعد ايقافه 3 أشهر

يستعيد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نجم القلعة الحمراء محمود عبدالمنعم كهربا خلال شهر ديسمبر المقبل للاستعانة بخدماته فى الدوري الممتاز. 


جاء ذلك عقب إيقاف كهربا لمدة ٣ أشهر  بقرار صادر من لجنة التظلمات في اتحاد الكرة. 


وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قد أعلنت إيقاف كهربا 6 مباريات بسبب شكوى الزمالك ضده، على خلفية مباراة القمة للدور الأول للموسم.


وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية، إن عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي لـ6 مباريات سيكون مقتصرًا على مباريات الدوري المصري ، أن اللاعب سيشارك مع فريقه في مباريات الكأس والسوبر المصري بشكل طبيعي، وسيتم إيقافه لـ 6 مباريات في الدوري وفقا للوائح المسابقات المحلية والتي تقضي بتنفيذ العقوبة في كل مسابقة على حده.


ووفقا لتصريحات عامر حسين، فأن كهربا سيغيب قرابة 3 أشهر عن مباريات الأحمر في الدوري، حيث سيعود مطلع شهر ديسمبر.

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الترجي يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي 

 دخل نادي الترجي التونسي مع إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة لضم محمد الضاوي كريستو فى قادم الأيام.


ويسعى مسئولو نادي الترجي التونسي إلى ضم محمد الضاوي كريستو إلى صفوفه بشكل نهائي.


فيما تدرس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرض نادي الترجي بعد الرجوع إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.


إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتفقت على إعارة محمد الضاوي كريستو الي صفوف نادي الترجي التونسي فى حال موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.


كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي استبعد محمد الضاوي كريستو من حساباته فى مباراتي كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الى جانب مواجهة نادي المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز ثم عاد وقام بإشراكه بديلا أمام سان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا .

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 6 رعاة لقميص الأهلي 

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا أمس الأحد. 


ويخوض النادي الأهلي مبارياته المحلية والإفريقية بدون راعٍ محلي على قميص المارد الأحمر. 
جاءت قائمة رعاة قميص النادي الأهلي على النحو التالي:

اتصالات الإماراتية 


بنك ابو ظبي الأول الإماراتي 
شيل هيليكس من أصول بريطانية هولندية ومقرها امريكا
شركة ليبتون للشاي الانجليزية
المراسم السعودية
شركة GLC ألمانية لبنانية

كما تلقت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرضا من شركة رعاية جديدة للحصول على حقوق الرعاية.


وكان النادي الأهلي وافق على عرض إحدى شركات المنتجات للشاي على قميص الفريق الأول.


وقدمت احدى شركات الرعاية عرضا بـ 60 مليون جنيه لرعاية النادي الأهلي.


ومن المنتظر أن يطرح النادي الأهلي عرض إحدى الشركات مؤخرا على مجلس الادارة من اجل الموافقة عليه من عدمه.

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