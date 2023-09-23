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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

خناقة مباراة الزمالك
خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عقوبات الجولة الأولى من دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024 .

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إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

وجاءت عقوبات رابطة الأندية المحترفة على النحو التالي: 

 

مباراة الأهلي والمصري

عقوبات الأهلي

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

 

عقوبات المصري

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة؛ وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

 

مباراة فاركو و فيوتشر أف سي 

عقوبات فيوتشر أف سي

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 5 دقائق قبل بداية المباراة .

 

مباراة بيراميدز والزمالك

عقوبات بيراميدز

إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه؛ وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

 

عقوبات الزمالك

إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 ؛  لطرده بسبب سب المنافس .

إيقاف مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه؛ وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك للسباب الجماعي من الجماهير .

إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة؛ بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.

الدوري رابطة الأندية المحترفة الأهلى المصري بيراميدز الزمالك

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