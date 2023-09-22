إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

وقبل إطلاق محمود بسيوني، حكم اللقاء، لصافرة النهاية؛ نشبت خناقة بين جهازي الزمالك وبيراميدز.

إيقاف وغرامة بلقاء الزمالك وبيراميدز

عقوبات بالجملة في انتظار الزمالك وبيراميدز ومحمود عبدالرزاق شيكابالا وأحمد الشناوي ومدحت عبد الهادي وفتح الله ومساعدي أوسوريو وباتشيكو؛ بعد خناقة الطرفين في نهاية المباراة".

وتصل العقوبات المنتظر إصدارها من لجان اتحاد الكرة، إلى الإيقاف والغرامة المالية تجاه أطراف الخناقة، من لاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفريقين.

ومن المقرر أن يحسم تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، العقوبات المقرر صدورها من قبل رابطة الأندية المحترفة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

خناقة في لقاء الزمالك وبيراميدز

شهدت الثواني الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لفريق بيراميدز، من جهة، وشيكابالا ولاعبي بيراميدز من جهة أخرى، عقب انتهاء المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقائق الأخيرة، وتحديدًا عقب إحراز رمضان صبحي هدف التعادل، وتوجيه بعض لاعبي بيراميدز، عبارات السخرية تجاه لاعبي الزمالك، وشاركهم بعض أعضاء الجهاز الفني هذا الأمر.

وتعمّد لاعبو الزمالك، إضاعة الوقت؛ ردًا على السخرية من جانب بيراميدز، ليدخل الجهازان في مشاجرة عقب إطلاق الحكم صافرته.