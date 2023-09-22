مبخدش تعليمات من حد.. تفاصيل أزمة عمر هريدي ومدير تنفيذي الزمالك

كشف عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر المقبل عن فحوى رسالة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء .

ونشر عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك رسالة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء.

وجاءت رسالة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك على النحو التالي: لو تكرمت تيقن قبل قذفي بما لا يليق انا عماد البناني لا أخذ تعليمات من أحد.

وقال عمر هريدي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: السيد الاستاذ الدكتور عماد البناني القائم باعمال المدير التنفيذي لنادى الزمالك ، ارسل على الخاص تلك الرسالة.



تابع: والتى يطالبني فيها بالتيقن والتدقيق فيما نشر على الاكونت الخاص بشأن زيارة مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الروسي الجنسية السيد الشاور اميفين ، صاحب مشروع الاستثمار فى قطاع الناشئين فى السعودية ومصر ونادى الزمالك مستقبلا



أضاف: بداية أود اوكد على احترامي وتقديري لشخص وتاريخ الدكتور عماد البناني ، وإذا كان الأمر قد اكتنفه الغموض واللبس ،فتلك الرسالة كانت كاشفه وقد محت ما علق بالذهن ، مع تمنياتي لسيادته والسادة أعضاء اللجنة الموقرة المكلفة بتسيير شئون النادى التوفيق والسداد .

الزمالك يرفض عرض الفيفا

كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر القادم تفاصيل رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء عرضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ 50 مليون دولار للاستثمار في قطاع الناشئين.

قال عمر هريدى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الذى رفض المدير التنفيذي لنادى الزمالك مقابلة الثلاثاء الماضي مستر الشار امفين الروسي الجنسية والذي يرغب فى الاستثمار فى قطاع الناشئين باستثمارات تقدر بـ ٥٠ مليون دولار خلال السنوات القادمة فى مصر مع الأندية الرياضية .

أضاف: اليوم حضر لمكتبنا بحاردن سيتى ودار بيننا حديث لمصلحة الرياضة فى مصر ونادى الزمالك على وجه الخصوص .



فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تعادل ايجابيا مع نظيره فريق بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.